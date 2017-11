Stand: 19.11.2017 17:56 Uhr

Massencrash auf A 1 nach Hagelschauer

Auf der Autobahn 1 zwischen Wildeshausen-West und dem Ahlhorner Dreieck im Landkreis Oldenburg hat es am Sonntag fast gleichzeitig mehrere Unfälle mit insgesamt zwölf Verletzten gegeben. Gegen 14.15 Uhr habe es einen plötzlich einsetzenden starken Hagelschauer gegeben, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Ahlhorn NDR.de. In beiden Fahrtrichtungen habe es daraufhin auf einer Länge von wenigen Hundert Metern insgesamt sieben Unfälle gegeben. Auch ein Reisebus war in einen der Unfälle verwickelt. Dabei wurden demnach zwölf Personen verletzt, eine davon schwer. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

19 Rettungswagen und fünf Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz

Im Einsatz waren 19 Rettungswagen, drei Notärzte, ein leitender Notarzt und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften. Wegen der Aufräumarbeiten musste die A 1 in Richtung Osnabrück kurzzeitig gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf fünf Kilometern. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 60.000 Euro.

