Die Fußball-Halbzeit dauert 57 Minuten - oder?

In Ostfriesland ticken die Uhren ein bisschen anders. Manchmal auch ein bisschen langsamer. Kein Ding eigentlich, was den Gemütlichkeitsfaktor angeht. Bei ernsten Angelegenheiten aber wird's schwierig mit der dehnbaren Zeit. Beim Fußball etwa. Auch für Ostfriesen. Ganze 57 Minuten um den Ball kämpfen, bis der Schiri endlich zur Halbzeit pfeift? Da hört der Spaß offenbar auch für das tiefenentspannte Nordlicht auf: "Ich dachte, der will uns veräppeln", so Fußball-Obmann Detlef Brinkmann gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Doch von Anfang an: Es ist Spieltag in der Ostfriesenklasse B, die Spieler der Mannschaften Collinghorst/Rajen und Frisia Loga stehen auf dem Platz.

Standpauke für Schiedsrichter

Für das Verständnis alles Weiteren gut zu wissen: Collinghorst zittert angesichts des drohenden Abstiegs. Und spielt, und spielt und spielt. Frisia hält kräftig dagegen, kassiert dennoch das erste Tor. Mehrere Bitten der Spieler, eine Trinkpause einlegen zu dürfen, ignoriert der Schiedsrichter den späteren Angaben zufolge. Und die Würstchen auf dem Grill, die seien schon kohlrabenschwarz gewesen, so Obmann Brinkmann später. Die erste Halbzeit will einfach kein Ende nehmen. Als der erlösende Pfiff in der 58. Minute endlich kommt, müssen die Ostfriesen ihrem Ärger über den Unparteiischen erst mal Luft verschaffen - und nehmen sich den Mann mit der Pfeife zur Brust. Verbal, versteht sich.

"Das mache ich immer so"

Der ist sich offenbar keiner Schuld bewusst. "Das mache ich immer so", soll er zu Schiedsrichter-Chef Helmut Venekamp gesagt haben. Der Ball sei oft auf einen nahe gelegenen Acker geflogen, ziemlich weit weg, und habe erst wiedergeholt werden müssen, erklärte der Kampfrichter sein Vorgehen. Ähnlich wie im Basketball habe er dabei jedes Mal die Zeit gestoppt. Und sie artig auf die Halbzeit draufgeschlagen.

Tor in der 52. Minute

So eigenwillig diese Regelauslegung, so ärgerlich für die Collinghorster: Frisia Loga gelingt es in der 52. Minute tatsächlich noch, das Ausgleichstor zu schießen. Wenn das mal nicht den Abstieg bedeutet?

"Immerhin kein Ostfriese"

Immerhin: Den 37-jährigen Mann mit der Uhr erwartet nun auch ein "Nachspiel". Ganz genau beobachtet werden soll er beim Spiel am kommenden Wochenende. Trost für Schiedsrichter-Chef Venekamp: Der Schiedsrichter sei kein Ostfriese, sondern ein "Zugereister aus der Region Hannover".

