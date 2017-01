Stand: 03.01.2017 09:13 Uhr

Zwei neue Kreuzfahrtgiganten laufen vom Stapel

2017 wird ein spannendes Jahr für die Fans von Kreuzfahrtschiffen: Die Papenburger Meyer Werft lässt zwei Riesenschiffe vom Stapel laufen. Schon im Frühjahr geht die "Norwegian Joy" auf die Reise. Im Herbst folgt die "World Dream". Beide sollen vor allem asiatische Touristen beherbergen.

Eine Go-Kart-Bahn an Bord

Die "Norwegian Joy" wird das neue Flaggschiff der Reederei Norwegian Cruise Line (NCL). Es ist als erstes Schiff der US-Reederei für den chinesischen Markt konzipiert. Das hat Konsequenzen. Weil Chinesen oft mit ihrer gesamten Familie verreisen, werden auf einem halben Deck Standardkabinen in Suiten umgewandelt. Außerdem gibt es auf dem 325 Meter langen Schiff einen privaten Butler-Service und größere Verkaufsflächen für Luxus- und Premiummarken. Auch eine Go-Kart-Strecke ist an Bord geplant. Platz ist für rund 3.900 Passagiere und 1.950 Crewmitglieder. Die "Norwegian Joy" soll von Shanghai und Tianjin aus in See stechen.

Die schönsten Schiffe der Meyer Werft









































































"World Dream" ist Schwesterschiff der "Genting Dream"

Im Herbst will die Meyer Werft die 335 Meter lange "World Dream" ausliefern. Sie ist das weitgehend baugleiche Schwesterschiff der "Genting Dream", die im vergangenen Jahr vom Stapel gelassen wurde. Die "World Dream" wird für die asiatische Reederei Dream Cruises gebaut. Auf ihr finden etwa 3.300 Passagiere Platz.