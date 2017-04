Stand: 14.04.2017 13:30 Uhr

Zwei Tote und zahlreiche Verletzte bei Unfällen

Gleich drei schwere Unfälle haben sich am Freitag und Donnerstag in Niedersachsen abgespielt. Insgesamt zwei Menschen starben; es gab mehrere Schwerverletzte. Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr ist auf der A 1 bei Posthausen (Landkreis Verden) ein Mann gestorben und drei weitere Männer erlitten lebensgefährliche Verletzungen. An einem Lastwagen war in der Nähe der Abfahrt ein Reifen geplatzt. Der Lkw rollte auf den Seitenstreifen. Ein Wagen mit vier jungen Männern kam aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den stehenden Lastwagen. Die Männer wurden im Auto eingeklemmt. Einer der Beifahrer starb noch am Unfallort. Die anderen drei wurden mit Hubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde bis zum Mittag in Richtung Bremen gesperrt.

85-Jähriger stirbt bei Rotenburg

Bereits am Donnerstagnachmittag ist ein 85-jähriger Mann bei einem Unfall in Kirchwalsede im Landkreis Rotenburg gestorben. Der Autofahrer geriet in einer Linkskurve plötzlich ins Schleudern, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er starb noch am Unfallort. Warum der Mann von der Straße abkam, ist bislang völlig unklar.

Fünf Verletzte bei Unfall in Dannenberg

Bei einem Unfall im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind ebenfalls am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer wollte laut Polizei auf einer Straße in Dannenberg nach links abbiegen. Dabei prallte er frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Vermutlich hatte der junge Mann den Wagen übersehen. Der 40-jährige Fahrer des anderen Autos und seine Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt.

