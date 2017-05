Stand: 07.05.2017 09:00 Uhr

Wollepark: Wechsel der Hausverwaltung scheitert

Auf der Eigentümerversammlung der Wohnblöcke 11 und 12 im Delmenhorster Wollepark sollte nach dem Streit um nicht gezahlte Gas- und Wasserrechnungen am Sonnabend eigentlich ein neuer Hausverwalter eingesetzt werden. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch, weil die bisher zuständige Huchtinger Immobilienverwaltung nicht zu dem Termin erschien. Wenn der bisherige Verwalter nicht auftauche, könne kein Nachfolger gewählt werden, so der Beirat der Wohnungseigentümergemeinschaft gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Nur sieben der mehr als 40 Eigentümer seien zu der Versammlung gekommen. Die Eigentümergemeinschaft schuldet den Stadtwerken nach Auskunft des Unternehmens mittlerweile rund 130.000 Euro für Gas und Wasser. Wegen der Zahlungsrückstände wurde in den 80 Wohnungen der beiden Blöcke bereits das Gas abgestellt, in Kürze könnte auch das Wasser folgen.

Diakonie sucht Wohnungen für Mieter

Die Diakonie will den rund 350 Bewohnern aufgrund der unzumutbaren Zustände nun bei der Suche nach anderen Unterkünften helfen. Bei der Mehrzahl der Bewohner zahle das Jobcenter die Miete, sagt Franz-Josef Franke, Geschäftsführer der Diakonie in Delmenhorst. Die neuen Wohnungen müssten also bezahlbar sein. Wer eine Wohnung anzubieten habe, könne sich bei der Diakonie in Delmenhorst melden. Franke hilft den Bewohnern auch bei der Durchsetzung von Mietminderungen. Auf solche habe die Eigentümerverwaltung mit fristlosen Kündigungen der Mietverträge reagiert. "Wir werden sowohl die Kündigungen zurückweisen als auch neu darauf hinweisen, dass es Mietminderungsgründe gibt, die auch unabhängig von Gas und Wasser in den Blöcken bestehen", so Franke. Kein Licht im Flur, kein funktionierender Fahrstuhl zum Beispiel.

Sind die Wohnungen erst unbewohnbar, wird es teuer

Dass die Mieter aus den Problem-Wohnblocks ausziehen, müsste sogar im Interesse der jetzigen Vermieter liegen, so Franke. Ohne Heizung, ohne warmes Wasser und bald ganz ohne Wasser seien die Apartments bald nicht mehr bewohnbar. Dann müsste die Stadt Notunterkünfte bereitstellen - und die Eigentümer der Wohnungen zumindest die Mehrkosten zahlen. "Das kann teuer werden", so Franke.

Schulden bei Stadt und Stadtwerken

Bislang scheint sich die Eigentümergemeinschaft von Zahlungsverpflichtungen allerdings wenig beeindrucken zu lassen. Der Stadt Delmenhorst schuldet sie fast 100.000 Euro für Abwässer und Straßenreinigung. Ein Teil davon sei gepfändet worden, so eine Stadtsprecherin. Nach Angaben der Stadtwerke sind Rechnungen in Höhe von 75.000 Euro für Gas und 54.000 Euro für Wasser nicht bezahlt worden. Ende April hat der Versorger deshalb in den Wohnblöcken das Gas abgeklemmt. Am Donnerstag entschied das Landgericht Oldenburg, dass auch das Wasser abgestellt werden darf.

Bagger sind angerückt

Die Häuser der säumigen Eigentümer stehen genau gegenüber von mehreren Gebäuden, die die Stadt derzeit abreißen lässt. Fünf Häuser sowie eine Parkgarage sollen bis Ende September verschwunden sein. Geht es nach dem Willen der Stadt, sollen auch die Blöcke 11 und 12 in nicht allzu ferner Zukunft dem Erdboden gleichgemacht werden. Daraus hat Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) gegenüber dem NDR kein Geheimnis gemacht. "Wenn wir sie in unserem Eigentum haben, nach Recht und Gesetz, da bin ich wieder dabei, dann werden wir sie abreißen, mit absoluter Sicherheit", so der OB.

