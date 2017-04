Stand: 06.04.2017 21:11 Uhr

Wollepark: Stadtwerke wollen erneut Wasser abstellen

Das Trinkwasser fließt zwar zunächst wieder im Wollepark Delmenhorst - aber wie lange, das hängt maßgeblich davon ab, ob Stadt und Stadtwerke ihre ausstehenden Forderungen zurückerstattet bekommen. Ein Sprecher der Stadt bestätigte gegenüber NDR.de, dass man noch Forderungen aus 2015 in Höhe von 64.000 Euro an die Wohnungseigentümer habe. Lediglich 21.000 Euro seien bereits durch direkte Zahlung beglichen worden, teilweise in Ratenzahlung. In einigen Fällen werde die Forderungshöhe bestritten und noch geklärt. Außerdem laufe derzeit noch ein Mahnbescheid.

Auch Zwangsversteigerungen möglich

Gegen vier Eigentümer liefen bereits Anträge auf Zwangsversteigerung. Vier zivilrechtliche Klagen seien noch anhängig, in einem Fall erfolgte ein Versäumnisurteil, das allerdings noch nicht rechtskräftig ist. "Die Stadt Delmenhorst geht somit den zivilrechtlichen Weg bis hin zur Zwangsversteigerung", bekräftigte der Sprecher.

Stadtwerke drohen mit erneuter Sperrung

Auch die Stadtwerke sind entschlossen, ihre Ausstände konsequent einzufordern: Zwar habe man aufgrund eines Gerichtsbeschlusses die zuvor unterbrochene Wasserversorgung wieder aufgenommen. Doch man habe gegen den Bescheid des Landgerichts Oldenburg Widerspruch eingelegt - und erwarte weiterhin die vollständige Begleichung der Forderung: "Fakt ist, das die Forderungen nach wie vor in voller Höhe ausstehen und noch kein Geldeingang zu verzeichnen ist", sagte eine Sprecherin. "Sollte diese Forderung nicht ausgeglichen werden, dann werden wir Ende des Monats die Versorgungssperrung durchführen." Die Eigentümergesellschaft aus 70 Besitzern schuldet der SWD aktuell 185.000 Euro aus Wasser- und Gasrechnungen. Hinzu kommen jene 85.000 Euro Rückstände aus dem Jahr 2015, die die Stadt übernommen hatte und seither einzutreiben versucht.

Oberbürgermeister will Gesetzesänderung

Auch auf politischer Ebene will die Stadt nun Druck machen: Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) hat die niedersächsische Landesregierung aufgefordert, ein Wohnungsaufsichtsgesetz nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalens zu schaffen. Nur so könne eine Stadt "gegen verwahrloste Wohnungen und schwarze Schafe unter den Vermietern" in "Problemhäusern" wie dem Delmenhorster Wollepark-Viertel vorgehen, teilte die Stadt mit.

Stadt bleibt kämpferisch

Wie bereits berichtet, leiten die Eigentümer das Geld nicht an die Behörden weiter, obwohl die Mieter ihre Nebenkosten zahlten. Am Dienstag stellten daraufhin die Stadtwerke die Wasserversorgung für die beiden Wohnblöcke mit rund 350 Bewohnern ab. "Wir können nicht an die Tür klopfen und Wohnungen beschlagnahmen", sagte Jahnz. "Ich habe mich an die Regeln des Rechts zu halten." Trotzdem bleibe die Stadt kämpferisch und werde "weiterhin so unangenehm wie möglich aufschlagen", damit die Eigentümer ihren Pflichten nachkämen. "Wir agieren mit allen uns als Stadt zur Verfügung stehenden Mitteln, um die unhaltbaren Zustände in den Wohnblöcken zu beenden."

