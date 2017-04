Stand: 27.04.2017 11:32 Uhr

Wollepark: Stadtwerke haben Gas abgestellt

Die Stadtwerke Delmenhorst (SWD) haben das Gas in den Häuserblocks 11 und 12 des Wolleparks wegen nicht bezahlter Rechnungen abgestellt. Die Eigentümergemeinschaft soll ihre Schulden von etwa 200.000 Euro nicht beglichen haben. Für die Bewohner heißt das, dass sie weder heißes Wasser noch eine funktionierende Heizung haben. In den beiden Häusern des Problemsviertels hatten die Stadtwerke Anfang April bereits das Wassser abgestellt, mussten es nach einem Gerichtsbeschluss jedoch kurz darauf wieder fließen lassen.

Wollepark: Der Gashahn wird zugedreht 27.04.2017 12:45 Uhr Die Stadtwerke hab das Gas in zwei Gebäuden des Wolleparks abgestellt. Damit haben die Bewohner kein Warmwasser und keine Heizung mehr.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Streit um Schulden geht weiter

Bei einem Termin vor dem Landgericht wurde am Donnerstag weiter über die Schulden gestritten. Nach Angaben des Anwalts der Hausverwaltung habe die Stadt inzwischen insgesamt 185.000 Euro von einzelnen Eigentümern gepfändet. Er sehe die Schulden als so gut wie beglichen an. Der Anwalt der Stadtwerke sieht das anders: Zwar hätten die Stadtwerke zunächst Gelder für die Stadt eingezogen. Dabei sei es um Schmutzwasser und Entwässerung gegangen. Inzwischen seien die Rechnungen komplett getrennt worden. Aus Sicht des Stadtwerke-Anwalts stünden noch 50.000 Euro für Wasser und 65.000 Euro für Gas aus. Anders als die Stadt könnten die Stadtwerke aber nicht wie ein Inkasso-Unternehmen pfänden.

Abstellen von Gas ist rechtens

Sowohl für Gas als auch für Wasser bestanden Versorgungsverträge zwischen den SWD und der 70-köpfigen Eigentümergemeinschaft. Die sind von den Stadtwerken inzwischen gekündigt. Dagegen hatten die Eigentümer vor dem Landgericht Oldenburg eine einstweilige Verfügung eingereicht. Das Gericht entschied, dass das Wasser nicht einfach abgestellt werden durfte. Bei dem Gasvertrag sehe die Rechtslage anders aus, die Versorgung dürfe von den Stadtwerken unterbrochen werden, hieß es vom Gericht. Eine endgültige Entscheidung darüber soll am kommenden Donnerstag fallen.

Bagger sind angerückt

Bildergalerie 5 Bilder Abrissarbeiten im Wollepark beginnen In Delmenhorst werden leerstehende Häuser des Wohnviertels Wollepark abgerissen. Das Gelände soll für 9,3 Millionen Euro saniert werden. Dazu gehört, die Häuser 1 bis 5 abzureißen. Bildergalerie

Die Häuser der säumigen Eigentümer stehen genau gegenüber von mehreren Gebäuden, die die Stadt derzeit abreißen lässt. Seit Mittwoch sind die ersten Abrissbagger im Einsatz. Fünf Häuser sowie eine Parkgarage sollen bis Ende September verschwunden sein. "Das ist ein historischer Tag für die Stadt", sagte Stadtsprecher Timo Frers am Mittwoch. Die Verwaltung lässt die Blöcke 1 bis 5 als Teil eines Sanierungsplans abreißen. Die Kosten dafür betragen 1,5 Millionen Euro.

Auch die Blöcke 11 und 12, in denen nun das Gas abgedreht wurde, sollen dem Erdboden gleich gemacht werden. Daraus hat Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) gegenüber dem NDR kein Geheimnis gemacht. "Wenn wir sie in unserem Eigentum haben, nach Recht und Gesetz, da bin ich wieder dabei, dann werden wir sie abreißen, mit absoluter Sicherheit", so der OB.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.04.2017 | 08:00 Uhr