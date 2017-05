Stand: 03.05.2017 16:12 Uhr

Wollepark-Mietern droht erneute Wassersperre

Das Gas ist seit rund einer Woche abgestellt. Die Bewohner der Wohnblocks 11 und 12 im sogenannten Wollepark in Delmenhorst haben damit kein heißes Wasser mehr. Die Heizung bleibt ebenfalls aus. Und es könnte für die Mieter noch schlimmer kommen: Das Landgericht Oldenburg entscheidet am Donnerstag darüber, ob die Stadtwerke Delmenhorst auch das Wasser sperren dürfen.

Diesmal fristgerecht angekündigt

Bereits Anfang April hatten die Stadtwerke in den beiden Häusern des Problemviertels das Wasser abgestellt, mussten es nach einem Gerichtsbeschluss jedoch kurz darauf wieder fließen lassen. Die Sperrung sei nicht fristgerecht angekündigt worden, so die Begründung des Gerichts. Diesmal ist die Situation eine andere: Dem Landgericht Oldenburg liegt ein Schreiben der Stadtwerke vom 5. April vor. Darin werde die Wassersperre offiziell angedroht, so eine Richterin. Den Stadtwerken zufolge schuldet die Eigentümergemeinschaft ihnen inzwischen rund 130.000 Euro für Gas und Wasser. Die zusätzlichen Schulden bei der Stadt seien weitestgehend gepfändet worden, sagte eine Stadtsprecherin. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen handelte es sich dabei um einen Betrag von knapp 100.000 Euro für Leistungen wie Abwassergebühren und Straßenreinigung.

Bei Mietminderung kommt die Kündigung

Eine Mutter, die mit ihren vier Kindern in einem der Blocks lebt, erzählt, die Zustände seien katastrophal. Sie suche schon seit einem Jahr nach einer anderen Wohnung - ohne Erfolg. So ergeht es offenbar vielen der rund 350 Bewohner. Franz-Josef Franke, Geschäftsführer des Diakonischen Werks in Delmenhorst, hilft ihnen bei der Durchsetzung von Mietminderungen. Auf diese habe die Eigentümerverwaltung mit fristlosen Kündigungen der Mietverträge reagiert. "Wir werden sowohl die Kündigungen zurückweisen als auch neu darauf hinweisen, dass es Mietminderungsgründe gibt, die auch unabhängig von Gas und Wasser in den Blöcken bestehen", so Franke. Kein Licht im Flur, kein funktionierender Fahrstuhl zum Beispiel.

Bagger sind angerückt

Die Häuser der säumigen Eigentümer stehen genau gegenüber von mehreren Gebäuden, die die Stadt derzeit abreißen lässt. Fünf Häuser sowie eine Parkgarage sollen bis Ende September verschwunden sein. Geht es nach dem Willen der Stadt, sollen auch die Blöcke 11 und 12 in nicht allzu ferner Zukunft dem Erdboden gleichgemacht werden. Daraus hat Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) gegenüber dem NDR kein Geheimnis gemacht. "Wenn wir sie in unserem Eigentum haben, nach Recht und Gesetz, da bin ich wieder dabei, dann werden wir sie abreißen, mit absoluter Sicherheit", so der OB.

