Stand: 09.05.2017 21:33 Uhr

Wollepark-Bewohnern droht erneut Wassersperre

Die Delmenhorster Stadtwerke haben am Dienstagabend angekündigt, am nächsten Montag in zwei Wohnblöcken im Wollepark erneut das Wasser abzustellen. Damit will das kommunale Unternehmen einen Gerichtsbeschluss umsetzen. Eine Notversorgung mit Wasser über mehrere Hähne an einem Hydranten solle gewährleistet sein. Über Aushänge werden die Bewohner über die anstehende Wassersperre informiert, so die Stadtwerke.

Offenbar keine Anzeichen für Zahlungsbereitschaft

Am vergangenen Donnerstag hatte das Oldenburger Landgericht entschieden, dass im Streit um unbezahlte Rechnungen die Stadtwerke zwei Wohnblöcken im Wollepark die Wasserversorgung abstellen dürfen. Wie lange die Wassersperre anhalte, hänge von der Wohnungseigentümer-Gemeinschaft ab, so eine Sprecherin der Stadtwerkegruppe. Forderungen in Höhe von rund 130.000 Euro seien noch nicht beglichen worden. Seitens der Immobilienverwaltung gebe es keine Anzeichen einer Zahlungswilligkeit.

Seit fast zwei Wochen ohne Gas

Das Gas ist in den beiden betroffenen Blöcken bereits seit dem 27. April abgestellt. Rund 350 Mieter sind davon betroffen. Schon am 4. April hatten die Stadtwerke das Wasser abgestellt, mussten es nach einem Gerichtsbeschluss am Folgetag aber wieder anstellen, weil seinerzeit den Eigentümern nicht genügend Zeit zur Reaktion gegeben wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.05.2017 | 17:00 Uhr