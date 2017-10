Stand: 24.10.2017 17:27 Uhr

Wolfsberater fordert Abschuss von Jungwölfen

Im Landkreis Cuxhaven spitzt sich die Wolfsproblematik weiter zu. 24 gerissene Rinder und mehr als 100 getötete Schafe machen die Region zu einem besonderen Brennpunkt für das Wolfsmanagement des Umweltministeriums. Der zuständige Wolfsberater Hermann Kück macht fünf elternlose Jungtiere für einen großen Teil der Angriffe verantwortlich. "Auch wenn noch einige DNA-Nachweise ausstehen, gehe ich davon aus, dass 99 Prozent der Fälle auf das Konto der fünf Jungwölfe gehen", so Kück. Jetzt hat sich der Fachmann dafür ausgesprochen, die Tiere zu entnehmen - im Klartext also: zu töten. "Wir haben mittlerweile fast jede Woche einen Angriff, von daher ist das die einzige Möglichkeit, um die Lage zu entschärfen und weitere Risse zu vermeiden", sagte Kück gegenüber NDR.de. Die jungen Wölfe würden ein abnormales Jagdverhalten an den Tag legen und würden schließlich nicht plötzlich zu Vegetariern.

Abnormes Verhalten nach Verlust der Eltern

Kück betont, dass es sich hierbei um einen Sonderfall handelt und er eine generelle Wolfsbejagung ablehnt. Grund für das abnormale Verhalten der Jungwölfe sei zweifelsfrei der Verlust ihrer Eltern. Die Mutter wurde im vergangenen Oktober von einem Unbekannten erschossen, der Vater ist seit Januar verschwunden und höchstwahrscheinlich ebenfalls nicht mehr am Leben. "Die jungen Wölfe haben daher das Jagen von Wild nie gelernt und stattdessen angefangen, Nutztiere anzugreifen", so Kück. "Bei einer intakten Rudelstruktur würde dies nur in Ausnahmefällen vorkommen."

Gefährlichkeit könnte vererbt werden

Die außergewöhnliche Häufung der Risse wird bei einem Blick auf die Statistik deutlich: Seit 2012 hat es insgesamt 47 Angriffe mit den oben genannten Tötungen gegeben. Davon ereigneten sich 25 in den vergangenen zwölf Monaten. Ohne ein Eingreifen von außen könnte sich die Situation nach Einschätzung des Wolfsberaters in den kommenden Jahren sogar noch weiter verschlimmern. "Nach unseren Erkenntnissen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Tiere diese Verhaltensweise auf die nächste Generation übertragen würden", sagte Kück. Ein Abschuss der Wölfe sei daher so gut wie unausweichlich. Ob und wann eine Entnahme erfolgt, ist derzeit völlig unklar. Das Umweltministerium will zunächst eine Analyse der Wolfsberatungsstelle des Bundes abwarten, bevor es sich zu dem Fall äußert.

