Stand: 01.01.2017 16:46 Uhr

Wieder Geflügelpest im Landkreis Cloppenburg?

Im Landkreis Cloppenburg besteht ein weiterer Verdacht auf die Geflügelpest in dem bereits bestehenden Sperrgebiet in Garrel. Bei dem neuen Fall in einem Betrieb mit rund 14.000 Puten hat das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) bestätigt, dass es sich um einen Erreger vom Typ H5 handelt. Das teilte der Landkreis am Sonntag mit. Ob es sich tatsächlich um den hochansteckenden Geflügelpest-Erreger H5N8 handelt, muss das Friedrich-Löffler-Institut noch bestätigen.

Dritter Ausbruch in zwei Tagen?

Der Betrieb bereite die Tötung der Puten vor. Bereits an Silvester waren bei zwei Putenmastbetrieben in Garrel und Wardenburg (Landkreis Oldenburg) Ausbrüche des Geflügelpest-Erregers H5N8 bestätigt worden. Die insgesamt 27.000 Putenhähne aus den beiden Betrieben müssen getötet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2017 | 17:00 Uhr