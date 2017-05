Stand: 03.05.2017 14:50 Uhr

Wattführer sprachlos: Wanderer verweigern Rettung

Die Wattführer in Tossens haben die Nase voll. Uneinsichtige Wanderer machen ihnen das Leben schwer - gleich mehrfach in den vergangenen Wochen. Die Spaziergänger unterschätzen die Gefahr, werden von der Flut überrascht, ein Hubschrauber muss zur Rettung anrücken. Vor wenigen Wochen erst musste ein Pärchen per Helikopter aus dem Watt gezogen werden. Am Wochenende waren wieder zwei Wanderer in Not - und sie weigerten sich standhaft, in den Hubschrauber zu steigen.

Touristen waren sicher: Wir kennen uns aus

Zwei Touristen, Vater und Tochter, waren im Watt vor Tossens in der Gemeinde Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) unterwegs. Sie gerieten in die auflaufende Flut. Wattführerin Birgitt von Thülen bemerkte das vom Land aus und alarmierte ihre Kollegen und Rettungskräfte. Der Helikopter kam, doch die beiden wollten nicht mitfliegen. Der 48-jährige Vater und seine 18-jährige Tochter sagten, sie würden sich auskennen, den Hubschrauber bräuchten sie nicht. Wattführer Matthias Schulz war sprachlos. Er bot aber schließlich an, die beiden zu Fuß zurück an Land zu bringen - durch einen Pril, das neun Grad kalte Wasser stieg innerhalb von 20 Minuten einen halben Meter. Es stand der Tochter schon bis zur Brust.

Weigerung bringt auch Wattführer in Lebensgefahr

Künftig werde er sich auf so etwas nicht mehr einlassen, sagt Schulz. Bei auflaufendem Wasser zurück zu wandern, könne für alle Beteiligten lebensgefährlich sein - also auch für den Wattführer. Anschließend wurde Schulz in den sozialen Medien angefeindet, weil er schrieb, dass einige Wattwanderer unbelehrbar seien. Ab sofort würden er und seine Kollegen darauf bestehen, dass die Wanderer in den Hubschrauber steigen, so Schulz.

Wattführer können niemanden zwingen

Das Problem: Weder der Wattführer und der Hubschrauberpilot noch der Arzt an Bord haben eine Vollzugsgewalt. Anders als Polizei oder Feuerwehr können sie uneinsichtige Touristen im Watt nicht zwingen, in den Hubschrauber einzusteigen. Wattführerin von Thülen macht das Sorgen. Bei einer Rettung könne schließlich nicht auch noch ein Polizist mit ins Watt, sagt sie. Von Thülen glaubt, dass etwas mehr Aufklärung ein hilfreicher erster Schritt sein könnte - weitere Warntafeln, auf denen die Gefahren im Watt erklärt werden und die auf Hochwasserzeiten hinweisen.

