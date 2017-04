Stand: 05.04.2017 20:38 Uhr

Wasser im Wollepark fließt erst mal wieder

Erleichterung im sogenannten Wollepark in Delmenhorst: Es kommt wieder Wasser aus den Hähnen. Die Stadtwerke SWD hatten die Versorgung zweier Wohnblöcke am Dienstag zunächst unterbrochen, doch am Mittwoch ordnete das Landgericht Oldenburg an, das Wasser freizugeben. Die Eigentümer hatten eine einstweilige Verfügung vorgelegt und diese damit begründet, nicht fristgerecht über die Kündigung ihres Vertrags informiert worden zu sein. Einem Behördensprecher zufolge bestätigte das Gericht dies. Die SWD nahmen die Wasserversorgung am Mittwochabend wieder auf, bezeichneten ihr Vorgehen aber lediglich als "Pause", bis die offenen Forderungen erfüllt würden.

Strenge Regeln bei Kündigung von Wasserverträgen

"Nach Zuwarten und Androhung hätte der Vertrag erst nach Ablauf von zwei Wochen fristlos gekündigt werden dürfen", sagte Michael Herrmann, Sprecher des landgerichts Oldenburg, dem NDR. Das gelte allerdings nur für die Wasserversorgung. Auch wegen des ebenfalls gekündigten Gasvertrags habe die Eigentümergesellschaft einen Antrag auf einstweilige Verfügung eingereicht, den habe das Landgericht jedoch abgelehnt. "In diesem Fall gelten andere Vorschriften", sagte Herrmann weiter, Gas könne direkt abgeklemmt werden.

Eigentümer schuldet Stadt und SWD 265.000 Euro

Stadt und Stadtwerke hatten sich zu der Wassersperre entschlossen, um die Eigentümer der Wohnblöcke 11 und 12 unter Druck zu setzen. Die Eigentümergesellschaft aus 70 Besitzern schuldet der SWD aktuell 185.000 Euro aus Wasser- und Gasrechnungen. Hinzu kommen rund 80.000 Euro Rückstände aus dem Jahr 2015, die die Stadt übernommen hatte und seither einzutreiben versucht. Die Kommunikation mit der Eigentümergesellschaft gestaltet sich demnach schwierig. Die SWD hätten nach Ausbleiben der Zahlungen Gebrauch vom Vertragsrecht gemacht und Maßnahmen wie Fristsetzung, Mahnung und Androhung einer Sperre eingeleitet, sagte Petra Gerlach vom Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz am Dienstag dem NDR. Mehr Maßnahmen seien an die einzelnen Eigentümer "nicht zu richten".

Viele Fragen sind noch offen

Dennoch stellen sich mehrere Fragen, die bislang weder Stadt noch SWD konkret beantwortet haben: Warum sehen sie mit oben genannten Maßnahmen ihre rechtlichen Möglichkeiten als ausgeschöpft an - zumal diese auf dem Rücken der Mieter ausgetragen werden? Warum reagieren die Stadtwerke erst jetzt, obwohl der aktuelle Rückstand bereits seit August 2016 aufläuft? Wenn die Eigentümergesellschaft so schnell auf die fristlose Kündigung reagiert und sich vor Gericht durchgesetzt hat, warum ist sie umgekehrt nicht für Stadt und Stadtwerke greifbar? Wenn der Gasvertrag problemlos hätte gekündigt werden können, warum drehten die SWD zunächst das Wasser ab?

Polizei ermittelt gegen Hausverwaltung

Unterdessen hat die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg am Mittwoch mitgeteilt, dass wegen der offenen Zahlung Strafanzeige wegen Betrugs "gegen Verantwortliche" der Hausverwaltung sowie weitere Personen erstattet wurde. Der Sachverhalt sei komplex, da strafrechtliche wie privatrechtliche Aspekte berücksichtigt werden müssten. Die Behörde hat eigenen Angaben zufolge Ermittlungen eingeleitet, die Staatsanwaltschaft sei informiert. Einzelheiten wolle man derzeit nicht bekannt geben.

Verwalter betreibt auch Kürbiskernhandel

Zu den Eigentümern der Wohnungen ist nichts Genaues bekannt. Delmenhorsts Oberbürgermeister Alex Jahnz (SPD) bezeichnete sie kürzlich jedoch als "Immobilienhaie". Der Verwalter der beiden Wohngebäude gehört nach NDR Informationen einer Großfamilie an, aus der immer wieder andere Mitglieder als Verwalter auftreten. Hinzu kommt, dass der offizielle Verwalter neben seinem Immobilienbüro in Bremen-Huchting unter derselben Adresse ein Import-Export-Unternehmen für Wassermelonen- und Kürbiskerne betreibt. Als Radio Bremen den Mann dort besuchte, hatte er sein Büro in einem Laden für Goldankauf.

