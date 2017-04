Stand: 03.04.2017 11:49 Uhr

Volksverhetzung? Ex-NPD-Abgeordneter vor Gericht

Das Amtsgericht Verden beschäftigt sich heute in einem Verfahren erneut mit dem Delikt Volksverhetzung. Angeklagt ist der frühere NPD-Abgeordnete Rigolf Hennig aus Verden. Es ist nach dem Verfahren im vergangenen November der zweite bundesweit beachtete Volksverhetzungsprozess. Bei ersten Prozess musste sich die Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck wegen mehrerer Aufsätze verantworten. Das Gerichtsverfahren gegen Hennig wurde damals abgetrennt.

Existenz von Todeslagern bestritten

Gemeinsam mit ihr hatte auch der NPD-Mann Hennig die Aufsätze geschrieben und veröffentlicht, in denen er bestritt, dass es während des Nationalsozialismus Konzentrationslager gegeben hat und dass dort Juden gezielt getötet worden sind. Es seien vielmehr Arbeitslager zur Umerziehung gewesen, wiederholte der Angeklagte in Artikeln für die in Verden erscheinende rechtsextreme Zeitschrift "Stimme des Reiches".

Militärische Vernichtung von Schlepperbooten gefordert

Außerdem habe Hennig - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - seit Oktober 2015 - wiederholt in seinen Artikeln angesichts der Flüchtlingsströme von einer "Asylanten-Flut" gesprochen und die militärische Vernichtung aller Schlepperboote gefordert. Auch das sei volksverhetzend und deshalb strafbar, sagte eine Amtsgerichtssprecherin. Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung eine Haftstrafe.

