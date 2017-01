Stand: 31.01.2017 11:46 Uhr

Polizei findet Eindringling in Badewanne

Mit gleich zwei Streifenwagen ist die Polizei in der Nacht zum Dienstag zu einem Einsatz in Bremen-Vahr ausgerückt. Der Grund: Eine Frau vermutete einen Eindringling in ihrem Haus. Was sie so beunruhigte? Verdächtige Bohrgeräusche. Und die hätten ganz so geklungen, als ob sich "jemand an ihrem Türschloss zu schaffen machte", schreibt die Polizei am Morgen danach. Die Beamten schauten zunächst auf dem Grundstück nach. Ohne Erfolg, keine verdächtige Person weit und breit. Doch im Haus: Dort hörte auch die Streife die Geräusche. Gemeinsam mit der Frau gingen sie hinauf ins Obergeschoss und machten den vermeintlichen Einbrecher im Badezimmer aus. Dort surrte es kräftig.

Beamte verzichten auf Spurensuche

Aber was die Beamten dort fanden, war kein Einbrecher. "Das ist mein Vibrator", rief die Bremerin überrascht wie erleichtert und klärte die Ursache für die Geräusche quasi eigenhändig auf. Laut Polizeiangaben handelte es sich um das Modell "Blauer Maulwurf". Und das "lag in der Wanne, war blau angelaufen und zuckte unkontrolliert." Auf eine Spurensuche habe man verzichtet, so die Beamten.

Auch wenn dieser Einsatz in Sachen klickender Handschellen für die Helfer eher unbefriedigend war und sich als harmlos herausstellte, bittet die Polizei eindringlich: "Scheuen Sie sich bitte nicht, bei verdächtigen Geräuschen oder Situationen die Polizei zu rufen."

Weitere Informationen Dildo-Partys statt Tupper-Partys Nicht unbedingt immer früher, dafür immer kreativer: Die junge Generation ist laut einer Studie beim Sex sehr experimentierfreudig. Die häufigste Beziehungsart bleibt aber die Monogamie. (06.06.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.01.2017 | 11:30 Uhr