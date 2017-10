Stand: 16.10.2017 18:09 Uhr

Verdächtiger gesteht Missbrauch von Vierjähriger

Ein 24-jähriger Mann aus Brake (Landkreis Wesermarsch) hat zugegeben, dass er ein vierjähriges Mädchen schwer missbraucht hat. Er habe die Taten gegenüber den Ermittlern eingeräumt, bestätigte der Pflichtverteidiger des Beschuldigten. Die Polizei hatte ihn nach einer Öffentlichkeitsfahndung festnehmen können, bei der das Bundeskriminalamt Fotos des Opfers veröffentlicht hatte.

Beschuldigter will Material nicht verbreitet haben

Sein Mandant habe das Tatgeschehen eingeräumt und werde weiter aussagen, so Anwalt Torsten Rückholdt in einer Presseerklärung. Es stimme, dass der 24-Jährige Bilder und Videos von dem Missbrauch angefertigt habe. Allerdings bestreite er, das Material selbst im sogenannten Darknet, dem schwer zugänglichen Teil des Internets, verbreitet zu haben. Dies habe ein Dritter gegen seinen Willen getan, so der Anwalt.

24-Jähriger will nach Haft in Behandlung

Nach Angaben des Anwalts wies der Beschuldigte selbst auf Festplatten hin, die Beamte im Weserschlick nahe der Wohnung des Mannes fanden. Er habe andere Bild- und Videodateien, die er aus dem Internet geladen hatte, vernichten wollen. Ihm sei bewusst, welches Leid er verursacht habe, und wolle helfen aufzuklären, so der Anwalt. Sein Mandat betrachte seine Neigungen selbst als strafbar und krankhaft und wolle sich nach einer Haft in therapeutische Behandlung geben. Die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft Hannover war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen.

