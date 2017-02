Stand: 09.02.2017 10:22 Uhr

Vechtas Störche landen im Schnee

In Vechta sind bereits die ersten Störche aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt - bei Schnee und Temperaturen um den Nullgrad. Drei Tiere haben ihr Quartier am Golfclub bereits bezogen. Die Nester nahe des Golfgeländes werden von den Zugvögeln seit mehreren Jahren als Brutstätte genutzt.

Schlechtes Timing für zwei Störche in Vechta: Sie sind zu früh aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt. Statt warmer Temperaturen begrüßt sie der Winter von seiner kältesten Seite.







"Wir würden die Störche ja gerne für das erste Frühlingszeichen halten", sagt dazu Clubmitarbeiterin Maria Kortenbusch, aber das sei angesichts des Schnees noch etwas verfrüht. Die Clubmitgliedern haben in der Vergangenheit das Brüten der Störche am Golfgelände unterstützt und die Tiere gelegentlich gefüttert.

Vechtas Störche im Schnee kein Einzelfall

Störche im Schnee - ein sicherlich ungewöhnlicher Anblick. Der Fall in Vechta ist jedoch kein Einzelfall: Mancherorts, wie etwa in Northeim, machen sich die Störche gar nicht erst auf den Weg in den Süden.

