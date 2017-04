Stand: 30.04.2017 10:24 Uhr

Vater und Sohn restaurieren Oldtimer-Raritäten von Oliver Gressieker

Mehrere Citroëns aus den 1920er-Jahren, ein Borgward Hansa von 1950 und ein Jaguar von 1952: Der abgelegene Hof der Familie Arbeitlang in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) ist ein wahres Paradies für Oldtimer-Fans. Seit fast 35 Jahren bringen Vater Ulrich und Sohn Stephan mit großem Engagement heruntergekommene Auto-Raritäten wieder in Schuss. Ihre Werkstatt gleicht mittlerweile einem Museum: Neben den Oldtimern befinden sich hier zahlreiche Fahrzeug-Modelle, Ersatzteile und historische Schilder.

Oldtimer faszinieren Vater und Sohn

"Die Faszination an diesem Hobby hat uns nie losgelassen", sagt der 40-jährige Stephan Arbeitlang im Gespräch mit NDR.de. "Es ist einfach toll, wie man sich beim Schrauben in die vergangenen Zeiten hineinversetzen kann. Außerdem begeistern uns die Optik und die Technik der historischen Autos." Sogar mit der Nase könne man das besondere Flair wahrnehmen, betont der hauptberufliche Kraftverkehrsmeister. Statt Kunststoffausdünstungen wie bei modernen Autos liege bei den Oldtimern immer ein Geruch von Öl, Sprit und Leder in der Luft. Für Vater Ulrich ist noch ein weiterer Aspekt sehr wichtig. "Es ist macht einfach richtig viel Spaß, damit zu fahren", sagt er. "Und die Anerkennung der Leute ist natürlich auch toll."

Leidenschaft beginnt mit "Gangster-Wagen"

Als gelernter Maschinenbauer hatte Ulrich Arbeitlang bereits als junger Mann immer wieder mal an alten Autos geschraubt. So richtig intensiv wurde die Leidenschaft allerdings erst 1983. Damals kaufte er sich in Frankreich einen schwarzen Citroën 11 BN, Baujahr 1948. Der Wagen trägt den Spitznamen "Gangster", weil er in zahlreichen französischen Krimis den Räubern als Fluchtfahrzeug diente. "Bei einem Städteaustausch habe ich unseren französischen Gästen erzählt, dass ich so ein Auto schon immer haben wollte", erinnert sich der 78-Jährige. "Daraufhin haben sie mir sofort einen Kontakt vermittelt und ich konnte mir diesen Traum erfüllen."

Mitfahrt mit Rundumblick Moderne Technik trifft auf Oldtimer. Steigen Sie als Beifahrer von Stephan Arbeitlang in den Citroën Torpedo und genießen Sie die Fahrt mit Panorama-Blick.

Liebe auf den ersten Blick

Durch den Kauf der "Gangster-Limousine" wurde auch der damals erst sechs Jahre alte Sohn Stephan vom Oldtimer-Virus infiziert. In einem Buch über die Geschichte von Citroën entdeckte er kurz darauf ein Foto vom ersten serienmäßig hergestellten Kleinwagen der Automobilgeschichte, dem Citroën 5 HP Torpedo. "Damals habe ich als kleiner Junge beschlossen, dass ich so ein Auto irgendwann auf jeden Fall haben will", erzählt Junior Arbeitlang. "Das hat mich auf den ersten Blick total fasziniert."

Pampelmuse als Vorlage für die Lackierung

Bis zur Erfüllung dieses sehnlichen Wunsches verging allerdings noch einige Zeit. 1999 erstand Stephan Arbeitlang seinen Traumwagen schließlich von einem Hamburger Händler. "Mit 22 habe ich mir ein Auto von 1922 gekauft", sagt er schmunzelnd. Gemeinsam mit seinem Vater restaurierte er das 9 PS starke Gefährt von Grund auf. Unter anderem lackierten sie den Torpedo im Originalfarbton - pampelmusengelb. "Zum Mischen der Farbe habe ich extra eine reife Pampelmuse mitgenommen, die als Vorlage diente", berichtet der Senior. "Wir wollten dabei nichts dem Zufall überlassen."

Viele ungewöhnliche Details

Vor allem wegen seiner vielen technischen Spielereien ist der Torpedo, von dem es weltweit noch 25 Exemplare geben soll, ein echter Hingucker. "Eine Besonderheit ist, dass sich das Gaspedal in der Mitte und die Bremse rechts befindet", erläutert Stephan Arbeitlang. "Daran gewöhnt man sich allerdings schnell." Gestartet wird das Auto ganz traditionell mit einer Kurbel, ein Thermometer zeigt die Temperatur im Motorraum an und der Benzinstand wird mit einem langen Metallstab überprüft. Außerdem gibt es einen kleinen Scheibenwischer, der bei Bedarf per Hand über die Scheibe gezogen werden kann. Kurios ist, dass man auf der Fahrerseite nicht einsteigen kann, weil dort der Reservereifen angebracht ist.

Regelmäßiges Nachtanken notwendig

Der 95 Jahre alte Wagen ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch voll straßentauglich. Rund 3.500 Kilometer legt Stephan Arbeitlang mit ihm pro Jahr zurück - in erster Linie bei Ausfahrten auf Oldtimer-Treffen. "Das Tolle an Citroën ist die Verlässlichkeit der Autos. Da weiß ich, dass ich auf jeden Fall auch ankomme", sagt er. Etwas lästig sei lediglich die geringe Reichweite. Aufgrund des kleinen Tanks müsse etwa alle 75 Kilometer Benzin nachgefüllt werden.

Borgward kommt als Taxi aus Schweden

Ebenfalls regelmäßig auf der Straße unterwegs ist der Lieblingswagen von Ulrich Arbeitlang - ein dunkelbrauner Borgward Hansa, von dem in ganz Europa nur noch neun Exemplare zugelassen sind. 1997 hat der Senior das Auto, das jahrzehntelang als Taxi genutzt wurde, in Schweden entdeckt und nach Deutschland geholt. Die Restaurierung gestaltete sich aufwendiger als zunächst gedacht, da viele Ersatzteile nicht mehr erhältlich waren. Die Arbeitlangs kauften sich deshalb ein zweites, baugleiches Exemplar, das sie komplett ausschlachteten.

Sohn will Sammlung weiterführen

In den nächsten Monaten wollen die Oldtimer-Enthusiasten einen Citroën B12 von 1925 wieder flott machen - den großen Bruder des Torpedos. Einen festen Zeitplan haben sie dabei allerdings nicht. "Wir schauen einfach spontan, wann es passt und wir Lust haben", sagt Stephan Arbeitlang. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen könne er nicht mehr so oft wie früher in der Werkstatt stehen. Deshalb seien derzeit auch keine weiteren Käufe geplant. Völlig außer Zweifel steht für ihn allerdings, dass er die Sammlung in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall weiterführen will: "Die Leidenschaft für die alten Autos ist so groß, da werde ich nie die Finger von lassen können."

