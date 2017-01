Stand: 25.01.2017 06:52 Uhr

VW in Emden schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

Der VW Passat ist schon länger kein gefragtes Modell mehr. Gebaut wird das Auto im Volkswagen-Werk Emden. Doch seit Oktober 2016 hat dort kein Passat mehr das Band verlassen. Insgesamt wurden in Emden im vergangenen Jahr fast 20.000 Autos weniger produziert als im Vorjahr. Bis der angekündigte Nachfolger, das neue Sportcoupet Arteon, Mitte März gebaut wird, herrscht bei VW in Emden Unterbeschäftigung. Deshalb sind von heute an mehrere Tausend VW-Beschäftigte auf Kurzarbeit. Zusätzlich sollen am 16., 17. und 21. Februar die Bänder stillstehen, für den 20. Februar ist ein Schließtag angesetzt.

Kurzarbeit für Mitarbeiter des Emder VW-Werks Niedersachsen 18.00 Uhr - 16.12.2016 18:00 Uhr Autor/in: Cornelia Meyer Die Mitarbeiter des VW-Werks in Emden gehen schon jetzt in die Weihnachtsferien. Und auch für das kommende Jahr kündigt die Werksleitung Kurzarbeit an.







Bis 3. Februar bleiben Tausende Mitarbeiter zu Hause

Bereits Mitte Dezember hatte der Konzern vorsorglich bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit zwischen Januar und Ostern beantragt. Ursprünglich waren acht Tage Kurzarbeit geplant, nun sollen es zwölf werden. Zunächst sollen 7.500 Stammkräfte und 1.800 Beschäftigte bei Zulieferern bis zum 3. Februar zu Hause bleiben. Die Arbeitsagentur übernimmt bis zu zwei Drittel des Lohnes, VW und einige Zulieferer den Rest.

Finanzielle Einbußen stehen dagegen den Zeitarbeitern der VW-Tochter Autovision bevor: Für sie ist kein Kurzarbeitergeld vorgesehen. Ihnen entgeht auch ein hoher Zuschuss, denn wenn sie im VW-Werk arbeiten, erhalten sie den gleichen Lohn wie ein Stammbeschäftigter bei Volkswagen.

"Wir fahren auf Sicht"

Wie es in Emden mittelfristig weitergeht, ist noch unklar. Weitere Kurzarbeit wird derzeit nicht ausgeschlossen. "Wir fahren auf Sicht und hoffen, dass wir nach Ostern mehr zu tun haben", erklärte ein Konzernsprecher.

