Unwetter wütet im Westen Niedersachsens

Eine heftige Gewitterfront mit Starkregen hat am Samstagabend im westlichen Niedersachsen für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Ein Sprecher der Feuerwehr Essen (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg sprach von einem gewaltigen Unwetter und den größten Regenmengen der vergangenen 20 bis 30 Jahre. Zahlreiche Straßen wurden überflutet und Dutzende Keller liefen voll Wasser. Außerdem mussten die Feuerwehrleute mehrere umgestürzte Bäume von den Straßen beseitigen.

Feuerwehr nach Starkregen im Dauereinsatz 23.07.2017 09:30 Uhr Im Landkreis Cloppenburg mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag umgestürzte Bäume beseitigen und Keller leerpumpen. Verletzte gab es zum Glück nicht.







Ast stoppt Zug der Nordwestbahn

Ein Zug der Nordwestbahn fuhr auf dem Weg nach Osnabrück bei Hemmelte (Landkreis Cloppenburg) über einen sechs Zentimeter großen Ast. Wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber NDR.de mitteilte, musste der Lokführer die Fahrt für eine dreiviertel Stunde unterbrechen, um den Zug auf mögliche Schäden zu untersuchen. Da nichts festgestellt wurde, durfte er schließlich mit deutlich verringerter Geschwindigkeit auf Sicht weiterfahren.

Tödlicher Unfall in Ostfriesland

Im ostfriesischen Großefehn ist in der Nacht ein Autofahrer bei heftigem Starkregen tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam er aufgrund der großen Wassermassen von der Fahrbahn ab. Bereits am späten Samstagabend mussten die Einsatzkräfte im Landkreis Aurich zahlreiche vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen abpumpen. Besonders betroffen war Dornum. Auch in Hatten im Landkreis Oldenburg kam es zu Überschwemmungen, weil die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte.

