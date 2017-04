Stand: 28.04.2017 17:04 Uhr

Unfall auf A 28: Gaffer pöbeln Polizei an

"Wir mussten uns hier einiges bieten lassen", sagt Torben Schlenker von der Polizei Oldenburg. Schlenker war am Freitag nach einem Unfall auf der Autobahn 28 im Einsatz. Und dieser Einsatz wurde massiv behindert - durch Schaulustige, die an der Unfallstelle vorbeifuhren, ihre Smartphone-Kameras auf die beschädigten Fahrzeuge richteten und Polizisten anpöbelten. Ein Lkw war am Vormittag in die Mittelschutzplanke geprallt, drei Autos wurden durch umherfliegende Teile beschädigt. Für viele offenbar ein höchst interessantes Spektakel.

Sattelzug schleudert in die Mittelleitplanke 28.04.2017 15:00 Uhr Autor/in: Christian Domke Auf der A 28 bei Wechloy ist einem Lkw am Freitag ein Reifen geplatzt. Er prallte in die Mittelleitplanke. Autos wurden durch Trümmerteile beschädigt. Gaffer behinderten die Polizei.







Polizei: Gaffer hätten weitere Unfälle verursachen können

Die Arbeit von Polizei und Feuerwehr wurde "deutlich erschwert, dadurch dass Gaffer mit ihren Handys gefilmt haben, abgebremst haben, teilweise bis zum Stillstand, um die besseren Aufnahmen zu bekommen", berichtet Schlenker. "Wir mussten uns nicht nur um den Unfall, sondern auch noch um diese Fahrzeugführer kümmern, um weitere Unfälle zu verhindern." Zum Teil seien die Einsatzkräfte durch geöffnete Fenster von Fahrern angeschrien worden, so Schlenker. Laut Polizei sind manche Fahrer sogar mehrfach an der Unfallstelle vorbeigefahren. Einige seien angehalten worden, auf sie kämen ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg zu.

Keine Verletzten, aber hoher Schaden

Die Insassen der Unfallfahrzeuge blieben unverletzt. Der entstandene Schaden ist laut Polizei aber hoch. Bei dem Lkw war ein Reifen geplatzt. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Laster, dieser durchbrach die Mittelschutzplanke. Der Auflieger samt Ladung kippte auf die Seite. Trümmerteile beschädigten drei Autos.

