Ü-Eier und Lego: Sammeln und säubern auf Langeoog

"Wir sind schon gut vorangekommen", sagt Thomas Pree vom Tourismus-Service Langeoog gegenüber NDR.de. "Unser Dank gilt den vielen Freiwilligen, die helfen, den Strand zu säubern." Einheimische und Touristen sammeln schon den ganzen Tag Zehntausende angeschwemmte Überraschungseier und massenweise Lego ein. "Für viele zählt dabei der Umweltgedanke", so Pree. Denn vor dem nächsten Hochwasser sollte das Spielzeug weg sein, sonst wird es wieder ins Meer geschwemmt. Die Kurverwaltung stellt den Freiwilligen Säcke zur Verfügung und transportiert das Strandgut mit Fahrzeugen ab. Wer möchte, könne Ü-Eier und Lego aber auch gern nach Hause mitnehmen, so Pree: "Hauptsache, wir sind das los."

Der Sturm bringt's, der Sturm nimmt's































"Eine große Umweltbelastung und höchst schädlich für Tiere"

Was mit dem Spielzeug passieren soll, das keiner nach Hause mitgenommen hat, ist laut Pree noch unklar, die Besitzverhältnisse seien noch nicht geklärt. Auch die Höhe der Kosten für die Aufräumarbeiten sei noch ungewiss. "In den nächsten Tagen werden dann noch Strandreinigungsgeräte den Sand harken und säubern, so Pree. Neben dem Spielzeug sind auch Plastiktüten, Verpackungen und weitere Dinge angespült worden. "Fahrradreifen, Stecker für Computer und einzeln verpackte Netzwerkkabel - da ist so einiges dabei", sagt Pree. Die Gegenstände stammen vermutlich aus einem Schiffscontainer, der am Mittwoch im Sturm über Bord gegangen war. "Das ist nicht mehr lustig, sondern eine große Umweltbelastung und höchst schädlich für Tiere", so Bürgermeister Uwe Garrels (parteilos).

Überraschungseier fanden ihren Weg in die Freiheit

Ein Frachter der dänischen Reederei Maersk hatte Mittwochfrüh auf seiner Fahrt von Rotterdam nach Bremerhaven insgesamt fünf Container im Sturm verloren. "Ich vermute, dass die Container selbst rasch gesunken sind, denn sie wurden nicht gesichtet", sagte Tobias Linke vom Wasserstraßen und Schifffahrtsamt. "Die Überraschungseier haben aber ihren Weg in die Freiheit gefunden." Wie Luftblasen müssen die kleinen Plastik-Eier laut Linke aus dem oder den beschädigten Containern entwichen und im Wasser nach oben gestiegen sein. Die Sturmflut brachte sie anschließend an den Langeooger Strand. Und damit genau dorthin, wo sie nach den Strömungs-Berechnungen von Schifffahrtsexperten vermutet wurden, nachdem der Frachter seine Ladung als verloren gemeldet hatte.

Tierfiguren mit Zetteln in kyrillischer Schrift

Die Ü-Eier wurden zwar ohne Alufolie und Schokolade angeschwemmt, die kleinen bunten Plastik-Dosen sind aber größtenteils intakt. In ihnen befinden sich unter anderem Tierfiguren mit beigelegten Zetteln in kyrillischer Schrift. Offenbar sollten die Ü-Eier nach Russland verschifft werden.

Nicht an-, sondern weggespült: Wangerooger Strand

Auf Wangerooge hingegen hat das Sturmtief in der Nacht zum Mittwoch rund 20.000 Kubikmeter Sand nicht an-, sondern weggeschwemmt. Laut Inselbürgermeister Dirk Lindner (parteilos) entstünden der Gemeinde dadurch Kosten in Höhe von 350.000 Euro. Auf Wangerooge hat der Sturm auch zwei der Container zerstört, die bei einem früheren Sturm nach Weihnachten auf insgesamt vier ostfriesischen Inseln angespült worden waren. Lindner bezeichnete dies jedoch als Segen. Hätten sich die Container im Ganzen vom Strand gelöst, hätten sie Schäden anrichten können. Das in den zerstörten Containern geladene Bauholz verteilte sich am Strand, am Freitag soll die Bergung beginnen.

