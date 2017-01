Stand: 06.01.2017 15:18 Uhr

Ü-Eier-Einsatz vorbei - Langeoog dankt Helfern

Es ist wieder Sand in Sicht am Strand von Langeoog, nachdem Hunderte Helfer zwei Tage lang aufgeräumt haben. In den vergangenen Tagen waren Unmengen von Überraschungseiern angeschwemmt worden. Damit nicht genug: Auch Legosteine, Star-Wars-Figuren, Netzwerkstecker und sogar Gestelle von Kinderwagen fanden die Helfer. Gestern waren noch etwa 3,5 Kilometer des Strandes der Insel bedeckt. "Ich dachte, es dauert Wochen, das zu reinigen", sagte Thomas Pree vom Tourismus-Service Langeoog NDR.de. Doch viele Kinder, Insulaner und auch freiwillige Helfer vom Festland haben die Ärmel hochgekrempelt. Ganz vorne dabei: Christine und Erika Ihnen, Svenja Schuirmann, Cheyenne Rinderhagen, Claudia Thölen und Hermann Becker aus Esens. Die Studentinnen und Mitarbeiter der Jugendherberge in Neuharlingersiel haben sich am Freitag recht spontan entschieden, auf Langeoog mit anzupacken.

Langeoog: Ist das Sammeln der Ü-Eier rechtens? Hallo Niedersachsen - 05.01.2017 19:30 Uhr Zehntausende Überraschungseier und auch Legosteine werden derzeit am Strand von Langeoog angespült. Viele machen sich auf zum Sammeln - doch das ist streng genommen illegal.







100 große Säcke voll mit Spielzeugteilen

In etwa 100 großen Säcken mit einem Fassungsvermögen von jeweils 120 Litern sind die Überraschungseier und der Rest des Strandgutes gesammelt worden. Diese Säcke sind laut Pree bei einer Spedition eingelagert worden - was mit ihnen passieren soll, wird voraussichtlich am Montag entschieden. Einen Teil der angeschwemmten Ladung durften die freiwilligen Helfer auch mit nach Hause nehmen, wenn sie denn wollten. Auf Langeoog freut man sich derzeit über jeden Legostein, der nicht eingelagert werden muss. Die Gegenstände stammen vermutlich aus einem Schiffscontainer, der am Mittwoch im Sturm über Bord gegangen war. Die Reederei und ihre Versicherung haben unterdessen Kontakt zur Inselgemeinde aufgenommen und angekündigt, die Inselgemeinde finanziell zu unterstützen.

"Müssen uns tüchtig bedanken"

Auf der Insel ist man dankbar für die Hilfe, die es in den vergangenen Tagen gab - vor allem für die vielen Helfer. "Da müssen wir uns tüchtig bedanken", sagte Pree weiter. Nächste Woche soll dann noch einmal schweres Gerät anrücken, um die Reste einzusammeln. Denn auch Seehafer und Holz ist massenhaft angeschwemmt worden. "Da werden wir dann auch Harken einsetzen", so Pree weiter. Bislang wurde jedes einzelne Überraschungsei per Hand eingesammelt - vermutlich die größte Aufräumaktion in der Geschichte der Insel, mehrere Hundert Helfer waren dabei.

Überraschungseier "fanden Weg in die Freiheit"

Ein Frachter der Reederei Maersk hatte am Mittwoch auf seiner Fahrt von Rotterdam nach Bremerhaven insgesamt fünf Container im Sturm verloren. "Ich vermute, dass die Container selbst rasch gesunken sind, denn sie wurden nicht gesichtet", sagte Tobias Linke vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. "Die Überraschungseier haben aber ihren Weg in die Freiheit gefunden." Wie Luftblasen müssen die kleinen Plastik-Eier laut Linke aus dem oder den beschädigten Containern entwichen und im Wasser nach oben gestiegen sein. Die Sturmflut brachte sie anschließend an den Langeooger Strand. Und damit genau dorthin, wo sie nach den Strömungs-Berechnungen von Schifffahrtsexperten vermutet wurden, nachdem der Frachter seine Ladung als verloren gemeldet hatte.

Wem gehört eigentlich das Strandgut? Die aktuelle Rechtslage ist seit dem Jahr 1990 so: Wer angespülte Dinge mitnimmt, riskiert eine Anzeige wegen Fundunterschlagung nach dem Strafgesetzbuch. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch darf sich ein Finder herrenlose Sachen nur aneignen, auf die der Eigentümer verzichtet. Geht aber bei einer Havarie Schiffsgut über Bord, wurde es meistens nicht aufgegeben - ein Finder muss dem Eigentümer oder Behörden demnach den Fund anzeigen. Dafür steht ihm dann Finderlohn in Höhe von fünf Prozent des Warenwertes zu. Erst wenn sich der Verlierer nicht innerhalb von sechs Monaten meldet, kann der Finder die Ware behalten. Güter, die nicht aus der EU kommen, müssen zudem verzollt werden, wenn sie nicht - wie jetzt die Spielzeugeier - unter eine Freibetragsgrenze fallen.

Nicht an-, sondern weggespült: Wangerooger Strand

Zwei Inseln weiter, auf Wangerooge, hat das Sturmtief in der Nacht zum Mittwoch rund 20.000 Kubikmeter Sand weggeschwemmt. Laut Inselbürgermeister Dirk Lindner (parteilos) entstünden der Gemeinde dadurch Kosten in Höhe von 350.000 Euro. Auf Wangerooge hat der Sturm auch zwei der Container zerstört, die bei einem früheren Sturm nach Weihnachten an ostfriesischen Inseln angespült worden waren.

