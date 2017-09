Stand: 25.09.2017 16:43 Uhr

US-Panzer rollen wieder durch Bremerhavens Hafen

In Bremerhaven werden seit Sonntag mit Hilfe der Bundeswehr Panzer und andere Militärausrüstung für die US-Streitkräfte umgeschlagen. Gestern hatte im Hafen das US-Transportschiff "Resolve" festgemacht. An Bord sind überwiegend Radfahrzeuge sowie 24 Schützenpanzer. Die Militärfahrzeuge gehören zur 2. Brigade der 1. US-Infanteriedivision, die im Rahmen des US-Manövers "Atlantic Resolve" für neun Monate an die Nato-Ostflanke stationiert wird.

Zweites Schiff kommt Anfang Oktober

Bereits Anfang des Jahres hatte die US-Army für das Manöver rund 4.000 Soldaten über Bremerhaven nach Osteuropa verlagert. Personal und Material werden nun ausgetauscht. Während die meisten neuen Soldaten bereits in Danzig angekommen sind, wird sich der Transport des militärischen Materials noch hinziehen: Die "Resolve" ist das erste von zwei US-Transportschiffen, das den Nachschub bringt. Anfang Oktober soll das zweite Transportschiff, die "Independence II", in Bremerhaven eintreffen. Insgesamt müssen mehr als 800 Container mit militärischen Fahrzeugen und Panzern von den Schiffen auf Lastwagen und Züge umgeladen werden.

Transport kann sich auf Straßenverkehr auswirken

Videos 01:22 4.000 US-Soldaten werden nach Osteuropa verlegt Niedersachsen 18.00 Uhr Im Januar werden rund 4.000 US-Soldaten nach Polen verlegt. Koordiniert wird der Transport in der Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt im Landkreis Osterholz. Video (01:22 min)

Die US Army, die den Transport von der Logistikschule der Bundeswehr in Garlstedt (Landkreis Osterholz) geplant hat, geht davon aus, dass die Aktion mehrere Wochen dauern kann. Das Material aus den Schiffen soll zunächst zum Übungsplatz nach Bergen-Hohne (Landkreis Celle) gebracht, umgepackt und dann nach Polen und in andere osteuropäische Länder verlagert werden. Während des Straßentransports kann es zu Behinderungen kommen. Eigentlich hätten die amerikanischen Transportschiffe schon früher in Bremerhaven ankommen sollen, doch mehrere Wirbelstürme hatten die Schiffe aufgehalten.

Weitere Informationen mit Video Schiff der US Army erreicht Bremerhaven Im Rahmen des Manövers "Atlantic Resolve" tauscht die US Army nach Osteuropa verlagerte Soldaten aus. Drehscheibe ist der Norden. Am Sonntag hat ein erstes Schiff Bremerhaven erreicht. (24.09.2017) mehr US-Heeresflieger kommen in Bremerhaven an Im Rahmen der Operation "Atlantic Resolve" ist eine weitere Brigade der US-Armee in Bremerhaven angekommen. An Bord eines Transportschiffes waren diesmal in erster Linie Hubschrauber. (12.02.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.09.2017 | 15:30 Uhr