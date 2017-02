Stand: 12.02.2017 14:49 Uhr

US-Heeresflieger kommen in Bremerhaven an

Der Kaiserhafen in Bremerhaven ist an diesem Wochenende erneut fest in der Hand der US-Armee. Am Sonnabend wurde von einem Transportschiff eine komplette Herresfliegerbrigade entladen. Die 49 Hubschrauber sowie Lastwagen und Ausrüstungsgegenstände der 10. "Combat Aviation Brigade" aus Fort Drum im US-Bundesstaat New York sollen von Bremerhaven an verschiedene europäische Orte verlegt werden. Ein Großteil kommt zunächst nach Illesheim in Bayern, wo das Hauptquartier der Luftbrigade sein wird. In Litauen und Rumänien sollen jeweils fünf Hubschrauber und 50 Soldaten stationiert werden.

"Atlantic Resolve" geht in die Luft

















In Nordholz wird aufgetankt

Die Helikopter der Typen Blackhawk, Apache und Chinook fliegen ab Montag direkt von der Kaje ab. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf dem Militärflugplatz in Nordholz (Landkreis Cuxhaven), wo sie auftanken werden, machen sie sich auf den Weg an ihre Bestimmungsorte. Die Fahrzeuge und die Ausrüstungsgegenstände werden mit der Bahn transportiert. Die Bundeswehr unterstützt die US-Armee dabei als Logistikpartner.

Unterstützung der osteuropäischen Nato-Länder

Die Verlegung der Hubschrauber und Lastwagen ist Teil der Operation "Atlantic Resolve", mit der die US-Armee die Nato-Verbündeten in Osteuropa unterstützen will. Hintergrund ist die russische Annexion der Halbinsel Krim und der Krieg in der Ukraine. Im Januar hatte die US-Armee über Bremerhaven mit Hilfe der Bundeswehr bereits eine komplette Panzerbrigade an die NATO-Ostgrenze verlegt. Die Operation gehört zur "European Reassurance Initiative", die Ex-US-Präsident Barack Obama 2014 angeschobenen hatte.

