Trotz Beben: DEA plant weitere Erdgasförderung

Die Deutsche Erdöl-AG (DEA) will weitere Erdgasvorkommen im Landkreis Verden erschließen. Dafür plant das Unternehmen zwei Bohrungen. Diese sollen an den bestehenden Bohrlöchen in der Ortschaft Völkersen, die zu Langwedel (Landkreis Verden) gehört, vorgenommen werden. Durch die neuen Bohrungen sollen Erdgasreserven in rund 5.000 Meter Tiefe erschlossen werden, teilte die DEA mit. Für die Bohrungen soll im Juni eine Anlage mit einer Höhe von 62 Metern aufgestellt werden. Es handelt sich jedoch nicht um die umstrittene Fördermethode Fracking.

Immer wieder bebt bei Völkersen die Erde

Politiker und Anwohner haben bereits Widerstand gegen die Förderpläne angekündigt. Rund um Völkersen habe es in den vergangenen Jahren zahlreiche Erdbeben gegeben, hieß es zur Begründung. Zuletzt bebte im November vergangenen Jahres die Erde. Es wurde eine Stärke von 2,5 gemessen. Mehrere Anwohner hatten die Erdstöße wahrgenommen. Das Beben aus dem November war das letzte in einer ganzen Reihe: Zwischen 2008 und 2016 hatte der Niedersächsische Erdbebendienst sieben schwache Beben registriert. Ursache für die Beben ist laut dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) die Erdgasförderung. Das sieht auch die DEA so, bei der ein Sprecher von "leichten seismischen Aktivitäten" spricht. Dennoch bohrt das Unternehmen weiter nach Gas. Eventuelle Schäden durch die Beben würden "ohne großen bürokratischen Aufwand" beglichen, sagte der Sprecher.

