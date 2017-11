Stand: 08.11.2017 13:25 Uhr

Tote Wollepark-Bewohnerin: Viele offene Fragen

Im Fall der getöteten 51-jährigen ehemaligen Wollepark-Bewohnerin in Delmenhorst hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch weitere Details bekannt gegeben. Bis zur Räumung und Versiegelung der Gebäude in der vergangenen Woche lebte die Polin dort der Behörde zufolge mit ihrem 29-jährigen Lebensgefährten. Er fand die Leiche der Frau, gilt aber nicht als tatverdächtig. Ob die beiden im Wollepark auch gemeldet waren, ist der Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Auch warum sie statt in eine von der Stadt eingerichteten Notunterkunft zu gehen, seit dem 1. November am alten Rangierbahnhof lebten, wo die Frau getötet wurde, ist ebenfalls unklar.

Diakonie vermittelte mit Dolmetschern

Die Verantwortlichen der Diakonie, die sich um die Vermittlung der Plätze in der Notunterkunft gekümmert hat, sind nach dem Tod der Frau geschockt. "Es ist schlimm, dass so etwas passiert ist. Das ist ein tragischer Fall", sagte Frerk Hinrichs, Sprecher des Diakonischen Werks in Oldenburg. Stadt, Diakonie und andere Hilfsorganisationen hätten den Bewohnern der beiden heruntergekommenen Häuser im Brennpunktviertel Wollepark Hilfe angeboten. Alle Menschen, die in den beiden von der Räumung betroffenen Wohnblöcken gelebt hatten, hätten die Unterkunft nutzen dürfen, so die Diakonie, die auch Dolmetscher bei der Vermittlung eingesetzt hatte. Auch bei der Einrichtung weiß man nicht, warum das Opfer mit ihrem Partner das Angebot nicht genutzt hat. "Es gibt offensichtlich Menschen, die Hilfe ausschlagen." Von weiteren Fällen, in denen Wollepark-Bewohner nach der Räumung obdachlos wurden, ist der Diakonie nach eigenen Angaben nichts bekannt.

Stadtwerke: Fall "restlos aufklären"

Delmenhorsts Bürgermeister, Axel Jahnz, will sich gegenüber dem NDR in diesem Zusammenhang nicht äußern. Die Stadt verweist auf das laufende Verfahren von Polizei und Staatsanwaltschaft. Anders die Stadtwerke Delmenhorst, die wegen nicht bezahlter Rechnungen zunächst das Wasser, später auch das Gas in den heruntergekommenen Blöcken 11 und 12 abgestellt hatte: Geschäftsführer Hans-Ulrich Salmen sagte, er bedauere zutiefst, dass "die Frau unter diesen tragischen Umständen ums Leben gekommen ist". Der Fall müsse restlos aufgeklärt werden.

Verdächtiger wieder frei gelassen

Die Leiche der Frau war am Sonnabend in einer Garage auf dem Gelände eines ehemaligen Bahnhofs gefunden worden. Die 51-Jährige war vor ihrem Tod laut Ermittler schwer misshandelt worden. Hinweise auf ein Sexualverbrechen gibt es bisher nicht. Die Polizei hatte bereits einen Verdächtigen festgenommen. Der Verdacht habe sich aber nicht erhärtet, so eine Sprecherin. Der Mann sei wieder auf freiem Fuß. Eine Mordkommission soll die Hintergründe des Verbrechens aufklären.

"Frauen in Notunterkünften haben schweren Stand"

Obdachlose Frauen sind nach Angaben von Wohnungsloseninitiativen besonders gefährdet, Opfer von Gewalt zu werden. Deshalb werden mehr Unterbringungsmöglichkeiten nur für Frauen gefordert. "Frauen haben in Notunterkünften, die mehrheitlich von Männern belegt sind, einen schweren Stand", sagte Werena Rosenke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Deshalb würden Frauen solche Unterkünfte möglichst meiden. "Frauen brauchen einen abgeschlossenen, männerfreien Raum", betonte auch Katrin Kriesche-Radtke vom Tagesaufenthalt der Diakonie für Wohnungslose in Delmenhorst.

