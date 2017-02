Stand: 14.02.2017 16:56 Uhr

VW muss parken - aber wo?

Die Versorgung mit Handschuhfachklappen für die Passat-Produktion im VW-Werk Emden ist ins Stocken geraten. Der Grund: Die Produktionshalle eines belgischen Zulieferers im tschechischen Most brannte vor drei Wochen ab. Für Volkswagen bedeutet das, dass erst frühestens in einigen Wochen die Klappen wieder vorliegen und verbaut werden können. Bei 1.100 Fahrzeugen, die täglich vom Band rollen, wird so aus einem Problem bei der Produktion ein Platzproblem: Wohin mit den unfertigen Fahrzeugen? Auf dem Werksgelände seien bereits Flächen abgeschottet und zu Hunderten Parkplätzen umgewandelt worden, heißt es beim Autobauer. Doch bei rund 24.000 betroffenen Fahrzeugen in den kommenden Wochen reiche der Platz nicht.

Stellflächen angemietet

Videos 01:01 min Kurzarbeit für Mitarbeiter des Emder VW-Werks 16.12.2016 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Die Mitarbeiter des VW-Werks in Emden gehen schon jetzt in die Weihnachtsferien. Und auch für das kommende Jahr kündigt die Werksleitung Kurzarbeit an. Video (01:01 min)

Deshalb sucht VW auch außerhalb des eigenen Werksgeländes nach Platz - etwa bei Speditionen in Bremerhaven, Wilhelmshaven und im Moormerland. Dort seien bereits Flächen angemietet worden. Doch auch diese seien nicht ausreichend, so ein VW-Sprecher. Also gehe die Suche im gesamten Nordwesten des Landes weiter.

Kurzarbeit ab Donnerstag

Die Produktion bei VW in Emden sei erst einmal nicht gefährdet, heißt es weiter. Allerdings würden die Kosten für den Transport zu den Parkplätzen und zurück wohl in die Millionen Euro gehen. Das sind Kosten, auf die der Standort sicher gern verzichten würde. Schließlich läuft es dort seit Monaten nicht ganz rund. Im vergangenen Jahr wurden am VW-Werk Emden 20.000 Autos weniger produziert und wegen Unterbeschäftigung müssen die Arbeiter immer wieder in Kurzarbeit. Das nächste Mal ab Donnerstag bis Dienstag, 21. Februar.

