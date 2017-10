Stand: 10.10.2017 00:01 Uhr

Tamme Hanken und sein Wirken sind unvergessen

Vor einem Jahr, am 10. Oktober 2016, starb der als "XXL-Ostfriese" und Pferdenarr bekannte Tamme Hanken überraschend an einem Herzinfarkt. Es folgte eine riesige Welle an Beileidsbekundungen, das Medienecho war enorm. Auch heute noch ist seine Witwe Carmen Hanken tief berührt, wenn sie an die Anteilnahme zurückdenkt: "Ich war schon überwältigt", sagt die 56-Jährige im Interview mit NDR.de. Und sie ist überrascht. Denn das Interesse an ihrem Mann ist nach wie vor groß: Noch immer kämen täglich Leute auf den Hof und erkundigten sich nach dem aus dem Fernsehen bekannten Schwein "Schnitzel" oder Tammes Lieblingspferd "Jumper". "Viele fragen auch einfach, wie es nun mit dem Hof weitergeht", sagt Carmen Hanken.

Tamme Hanken - ein Leben für die Tiere Der XXL-Ostfriese - 03.10.2017 22:30 Uhr Tamme Hanken war ein Mann mit magischen Händen und viel Feingefühl für Tiere - und Menschen. Anlässlich seines ersten Todestages: ein Porträt des XXL-Ostfriesen.







4,36 bei 42 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kein Nachfolger für Tamme Hanken

Denn das schien zunächst problematisch: "Tamme hatte ja niemanden fertig ausgelernt", sagt seine Witwe. Zu früh sei der Tod gekommen, um die Ausbildung des einzigen Lehrlings des Pferde-Chiropraktikers zu vollenden. Hanken war bekannt für seine ungewöhnlichen Methoden, Tiere von Bewegungsschmerzen, Blockaden und anderen Nöten zu befreien: Mit Händen, groß wie Teller, und stoischer Gelassenheit knetete der grau-blonde Hüne unter sanftem Zureden seinen tierischen Patienten die Leiden weg. Er behandelte Hunde und Pferde, manchmal auch Rentiere. Sein Tierwissen war sogar im englischen Königshaus und bei arabischen Scheichs gefragt. "Tamme war ein geschlossenes System in sich", sagt Carmen Hanken. Ihn einfach ersetzen? "Das geht nicht und das will ich auch gar nicht", so die Witwe.

Auf dem Hof wird manches anders

Doch in gemeinsamen 14 Jahren mit ihrem Mann habe sie viel gelernt. Auch, dass das Wohl der Tiere wichtiger sei als das Geschäft mit ihnen. Viele der Behandlungsformen und Reha-Methoden sollen außerdem künftig weitergeführt werden. Zusätzlich hat Carmen Hanken selbst Jahrzehnte Erfahrung mit dem Heilen und Trainieren von Pferden. Allerdings unterscheidet sich ihr Balance-Reit-System etwas von der Technik ihres Mannes: "Das ist ein etwas anderes Training. Mehr Feinarbeit und mehr Kommunikation mit dem Tier", sagt Hanken. Die größte Herausforderung sieht sie nun darin, die Lücke zwischen beiden Herangehensweisen zu schließen. Dazu werden tierische Patienten nach wie vor auf dem Hof behandelt oder Carmen Hanken reist selbst zu den Gestüten - wie einst Tamme. Nur, dass Carmen Hanken sich grundsätzlich mehr auf die Tiere des Hanken-Hofs konzentrieren möchte: "Ich sehe mich in erster Linie bei denen."

Videos 00:49 Unvergessen: XXL-Ostfriese Tamme Hanken Tamme Hanken, Pferde-Chiropraktiker aus dem ostfriesischen Filsum, starb am 10. Oktober 2016. NDR.de erinnert an den XXL-Ostfriesen. Video (00:49 min)

Buch über die gemeinsame Zeit

Zu tun hat die Pferde-Närrin genug: Seit dem Tod ihres Mannes steht sie an der Spitze des Hofs und ist unternehmerisch für ihn verantwortlich. Nun will sie nicht nur die bestehenden Konzepte, wie zum Beispiel artgerechte Pferde-Nahrung, weiterführen. Auch einige der Ideen, die ihr Mann nicht mehr umsetzen konnte, werden jetzt angepackt. Zum Beispiel die Hundefutter-Linie. Oder das Buch, für das der "XXL-Ostfriese" bereits Verhandlungen mit einem Verlag geführt hatte, aber nie anfangen konnte. Nun ist es aus der Perspektive seiner Frau geschrieben. "Nach seinem Tod kam der Verleger auf mich zu und fragte, ob ich nicht über die Erfahrungen mit Tamme schreiben könnte", sagt Hanken. Herausgekommen ist ein Buch über die gemeinsame Zeit: wie sich das Paar kennenlernte und zusammen reiste und was das Vermächtnis des Hünen mit dem Herz für Tiere ist.

"Tamme ist im Herzen immer bei mir"

Für seine Witwe ist das klar: "Tammes Lebensaufgabe war die Tiergesundheit", sagt sie. Schließlich habe er 30 Jahre Gutes für seine Patienten getan. Aber auch für die Menschen. Dieses Erinnerung will Carmen Hanken erhalten, genau wie sie für sie selbst bleiben wird. Carmen Hanken: "Tamme ist im Herzen immer bei mir."

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 10.10.2017 | 19:30 Uhr