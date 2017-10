Stand: 24.10.2017 13:54 Uhr

Bahnwärter im "Nirgendwo": Ablösung in Sicht

Der Arbeitsplatz: ein Wohnwagen am Straßenrand. Der Ausblick: Felder, Bäume und ... Felder. Ganz ruhig, ganz friedlich - nur wie lange noch? Der langweiligste Job Niedersachsens wird vermutlich bald Geschichte sein. Denn in Holtgast, einem Ortsteil der Gemeinde Apen im Landkreis Ammerland, wird im kommenden Jahr nun doch der Bahnübergang erneuert. Das bedeutet: Wenn der fertig ist, ist der BÜP Geschichte. BÜP? Das ist Bahndeutsch - und eine Abkürzung für Bahnübergangsposten, der an dieser Stelle seit rund eineinhalb Jahren den Verkehr regelt. Rund um die Uhr, per Hand, zum Wohle einer Familie und eines Landwirts.

Realer Irrsinn: Manuelle Schranke in Holtgast

In Holtgast im Ammerland ist was kaputt. Nämlich die Ampelanlage an einem Bahnübergang. Die Bahn hat direkt davor erst mal eine zweite Ampelanlage gestellt. Nur geht die nicht von alleine.







Zwei Mal pro Stunde kommt ein Zug

Rückblende: Anfang 2016 hatten Feldmäuse die Kabel zur Ampelanlage an Deutschlands kuriosestem Bahnübergang durchgenagt - irreparabel. Die Bahn beauftragte daraufhin ein privates Sicherheitsunternehmen, das seitdem den Bahnübergang 24 Stunden am Tag bewacht. Heißt: Seit April 2016 sitzt dort ein Mitarbeiter, der immer, wenn ein Zug kommt, eine provisorische Ampel per Hand auf Rot schaltet. Der BÜP eben. Drei BÜPs teilen sich den 24-Stunden-Dienst, jeden Tag. Besonders viel zu tun haben sie allerdings nicht: Tagsüber kommt zwei Mal pro Stunde der Zug, der zwischen Leer und Oldenburg pendelt, vorbei. Und zwischendurch ab und zu mal ein Güterzug.

Rund-um-die-Uhr-Service für eine Handvoll Personen

Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen hatte die Bahn eigentlich gehofft, dass sie den Übergang stilllegen kann. Denn tatsächlich nutzen ihn nur extrem wenige Menschen: eine Familie, die hinter dem Übergang zwischen Wäldern und Feldern ein Haus bezogen hat. Und ein Bauer, der dort sein Feld hat. Die Idee der Bahn: Die Gemeinde soll für sie eine neue Straße bauen - bis zum nächsten Bahnübergang, der rund 600 Meter entfernt liegt. Das allerdings lehnte die Gemeinde ab - unter anderem, weil die gewünschte Straße über Privatgrundstücke geführt hätte. Und so wird die Bahn dem Sicherheitsunternehmen für seine Dienste bis 2018 rund eine halbe Million Euro bezahlt haben - und danach in Holtgast einen neuen Übergang bauen. Nach Angaben eines Sprechers inklusive Schranke. Was den BÜP dann überflüssig macht.

