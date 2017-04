Syke: Mann soll Lebensgefährtin erwürgt haben

24.04.2017 13:45 Uhr

Am Sonntagvormittag haben Polizeibeamte in einer Wohnung in Syke eine 32-Jährige tot aufgefunden. Der Lebensgefährte der Frau hatte die Polizei alarmiert und die Tat gestanden.