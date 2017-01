Stand: 22.01.2017 12:25 Uhr

Spitzentreffen zur Friesenbrücke: Neubau in Sicht?

Bei einem Spitzentreffen wollen Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD), Bahnchef Rüdiger Grube und Meyer-Werft-Chef Bernard Meyer über den Wiederaufbau der zerstörten Friesenbrücke in Weener (Landkreis Leer) beraten. In der Region hofft man unterdessen auf eine rasche Beseitigung der Schäden. Der Zweckverband grenzüberschreitende Ems-Dollart-Region sprach sich am Wochenende für einen zügigen Wiederaufbau aus. Es dürfe nicht zu unnötigen Verzögerungen kommen, denn beiderseits der Grenze sei man auf einen Neustart der Bahnverbindung von Groningen Richtung Niedersachsen und Bremen angewiesen, sagte der Geschäftsführer des Zweckverbandes, Karel Groen, der dpa.

Bringt Treffen am Montag mehr Klarheit?

Beim Zweckverband befürchtet man, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren auf deutscher Seite zu viel Zeit in Anspruch nehmen. "Es ist ein deutsch-niederländisches Wir-Gefühl entstanden in der Region, es gibt lange Wegstrecken und uns ist an schnellen Verbindungen gelegen", sagte Groen.

Seit einem Jahr fahren keine Züge mehr von Ostfriesland in die Niederlande. Auch Fußgänger und Radfahrer kommen nicht mehr über den Fluss, seit die Friesenbrücke zerstört wurde.

Überlegungen für größeren Umbau

Die Friesenbrücke war im Dezember 2015 von einem Frachtschiff gerammt und dabei zerstört worden. Bisher galt die schlichte Reparatur als favorisierte Lösung. Die Meyer Werft stellte Überlegungen zu einem größeren Umbau in mehreren Varianten an, um eine leichtere Durchfahrt von neugebauten Kreuzfahrtschiffen der Werft zu ermöglichen. Den Vorstoß sehen viele wegen der Gefahr einer weiteren Verzögerung skeptisch.

Wiederaufbau soll bis 2021 abgeschlossen sein

Der Wiederaufbau der Brücke soll 30 Millionen Euro kosten und spätestens 2021 abgeschlossen sein. Der Bahnverkehr zwischen Leer und dem niederländischen Groningen ist seit dem Unfall unterbrochen, es pendeln Busse. Auch die regionale Wirtschaft drängt auf eine schnelle Entscheidung. Ein Neubau würde ein langwieriges Planfeststellungsverfahren nach sich ziehen, warnte die Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg. Deren Vertreter sind aufgeschlossen gegenüber eigenen Konzepten der Papenburger Meyer Werft. Von einem kleineren Neubau könne auch die Bahn profitieren. Dies dürfe jedoch nicht wesentlich länger dauern als die fünf Jahre, die für eine Reparatur veranschlagt worden seien.

