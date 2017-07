Stand: 16.07.2017 13:44 Uhr

Spektakel im Watt: Rennen auf Duhner Meeresgrund

Tausende Besucher bestaunen beim Wattrennen in Duhnen 120 Teilnehmer bei den Rennen im Wattenmeer. Die Reiter und ihre Gespanne treten bei der 115. Auflage zu fünf Galopprennen, sechs Trabrennen und einem Trabreiten auf dem feuchten Geläuf an. Für die Zuschauer wurde die Cuxhavener Strandpromenade zur Tribüne umgebaut. Aber auch vom Deich können die Besucher die Rennen verfolgen. Bis zum Einsetzen des Hochwassers laufen die Rennen.

Strenge Kontrolle vor Beginn

Bevor die Rennen starten, müssen sich die Teilnehmer einer strengen Kontrolle unterziehen. Sieben Tierärzte prüfen gemeinsam mit dem Veterinäramt, ob die tierschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Das hatte die Tierrechtsorganisation PETA bezweifelt und beim letztjährigen Wattrennen Anzeige erstattet. Das Strafverfahren wurde in dieser Woche eingestellt, da keine Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt wurden. Der neue Präsident des Vereins für Pferderennen auf dem Duhner Watt, Jos van der Meer, blickte im Vorfeld möglichen Protesten von Tierrechtlern gelassen entgegen: "Wir halten alle Richtlinien, Erlasse und Bestimmungen ein."

Urlauber wetten, Profizocker nicht

Das ungewöhnliche Rennen gilt als einer der touristischen Höhepunkte in Cuxhaven. "Viele Urlauber buchen erst, wenn feststeht, an welchem Wochenende das Rennen abgehalten wird", sagte van der Meer. "Es gibt in Deutschland kein Pferderennen, das an einem Tag mehr Zuschauer anzieht." Etwa 20.000 Besucher werden erwartet. Gewettet wird bei den Rennen übrigens auch. Die Einsätze seien meist klein. "Das ist ein Indikator dafür, dass bei uns vor allem Urlauber wetten und nicht die Profizocker." Und wattrennbegeisterte Urlauber können sich bereits den Termin fürs nächste Jahr vormerken. Es ist der 22. Juli 2018.

