Stand: 01.02.2017 09:13 Uhr

Sieben Verletzte bei Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leer sind am späten Dienstagabend sieben Menschen leicht verletzt worden. Unter den Verletzten sind ein ein- und ein zweijähriges Kind. Alle Verletzten hatten Rauch eingeatmet und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

Feuerwehr rettet Bewohner über Leitern 01.02.2017 09:30 Uhr Autor/in: Lasse Callsen Rauch schnitt Fluchtweg ab: Am Dienstagabend sind mehrere Bewohner eines brennenden Mehrfamilienhauses in Leer von der Feuerwehr mit Leitern gerettet worden.







Bewohner rufen an Fenstern um Hilfe

Nach Polizeiangaben ist noch unklar, warum der Brand im Flur einer Wohnung im zweiten Stock ausbrach. Einige der Hausbewohner konnten sich selbst retten. Andere standen beim Eintreffen der Feuerwehr an ihren Fenstern und riefen um Hilfe. Sie wurden von den Rettern per Drehleiter geborgen. In dem Haus befanden sich insgesamt 26 Menschen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.02.2017 | 07:30 Uhr