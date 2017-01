Stand: 11.01.2017 13:31 Uhr

Seemine wird im Watt vor Horumersiel gesprengt

Für die Sprengung einer gestern etwa 30 Kilometer nördlich von Norderney gesichteten Seemine haben die Einsatzkräfte des Havariekommandos Cuxhaven jetzt einen geeigneten Platz gefunden. Vor Horumersiel soll die Mine beim nächsten Niedrigwasser, heute Nachmittag gegen 17 Uhr, kontrolliert gesprengt werden. Das Arbeitsschiff "Schillig" legte die Mine bereits am Mittag im Flachwasserbereich ab, wie das Havariekommando mitteilte. Mit einsetzender Ebbe werde die Seemine im trockenen Watt liegen, wo sie schließlich vom Kampfmittelräumdienst unschädlich gemacht werden soll. Die Sprengung sei mit der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer abgesprochen, so das Havariekommando. Vor der Detonation sollen demnach die Tiere mittels eines akustischen Signals dazu gebracht werden, den betroffenen Bereich zu verlassen.

Ankertaumine aus dem Zweiten Weltkrieg

Laut Expertenaussagen handelt es sich um eine deutsche Ankertaumine aus dem Zweiten Weltkrieg, deren Sprengkraft 150 bis 250 Kilogramm beträgt. Normalerweise sind diese Minen durch einen Anker am Meeresboden befestigt. Da das Material über die Jahrzehnte korrodiere, sei es nicht ungewöhnlich, dass sie sich von ihren Ketten lösen und an die Wasseroberfläche treiben, so der Sprecher des Havariekommandos.

Wegen des Wellengangs habe die Mine gestern nicht auf See gesprengt werden können, sagte der Sprecher. Da es heute noch stürmischer werden soll, habe das Havariekommando entschieden, die Mine vom Mehrzweckschiff "Mellum" in ruhigere Gewässer zu schleppen. Zudem müsse die Sprengladung an der Seite der Mine angebracht werden, die unter Wasser liege. Das könne besser im Trockenen gemacht werden.

Keine Störungen für die Schifffahrt

Ursprünglich sollte die Seemine bereits heute Vormittag gesprengt werden. Das erste Niedrigwasser sei jedoch heute Morgen gegen 4.30 Uhr gewesen. Bei Tageslicht sei das Vorhaben allerdings gefahrloser umzusetzen, so der Sprecher des Havariekommandos. Deshalb werde das nächste Niedrigwasser abgewartet. Für die Sprengung wird das Gebiet weiträumig abgesperrt.

