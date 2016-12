Stand: 27.12.2016 10:49 Uhr

Schwerer Unfall auf A 28: Zwei Menschen sterben

Die Autobahn 28 bei Westerstede (Landkreis Ammerland) ist im Bereich der Anschlussstelle Westerstede-West in Fahrtrichtung Oldenburg voll gesperrt. Der Grund dafür ist ein Unfall am Morgen, bei dem nach Angaben der Polizei zwei Personen tödlich verletzt wurden. Ein VW-Polo mit zwei Insassen war auf der Autobahn ins Schleudern geraten, prallte von der Mittelleitplanke in die Seitenleitplanke und kam schließlich auf der Überholspur zum Stehen. Ein 31-Jähriger sah den Kleinwagen zu spät und prallte mit seinem VW-Bus auf den Polo. Die beiden Insassen des Polos starben laut Polizei sofort.

Unfallursache noch unklar

Der 31-Jährige wurde nach dem Zusammenstoß leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben eines Polizeisprechers in Leer noch unklar. Bei den Toten handele es sich um einen jungen Mann und eine Frau, die in Richtung Oldenburg unterwegs gewesen waren. Derzeit sichert die Polizei noch Spuren am Unfallort und räumt Trümmerteile weg. Die A 28 ist noch für mehrere Stunden in Richtung Oldenburg gesperrt. Eine Umleitung führt über die U 27.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise für die Straßen in ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.12.2016 | 10:00 Uhr