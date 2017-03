Stand: 06.03.2017 11:40 Uhr

"Puzzle-Verrückter" wagt sich an 32.000 Teile von Oliver Gressieker

In der Spielzeugabteilung seines Stammkaufhauses in Leer nennen sie ihn einfach nur den "Puzzle-Verrückten". Wenn Frank Wessels mal wieder vorbeischaut, wissen die Mitarbeiter sofort, dass eine außergewöhnliche Bestellung ansteht. Denn der 46-Jährige aus Ihrhove (Landkreis Leer) hat eine Leidenschaft für übergroße Puzzles, die im gewöhnlichen Sortiment nicht zu finden sind. Deshalb muss er seine Puzzle bestellen: Beim letzten Besuch kurz vor Weihnachten orderte Wessels seine bislang größte Herausforderung - die Skyline von New York, bestehend aus sage und schreibe 32.000 Teilen. In vier Jahren will er das Mega-Puzzle vollenden.

Puzzeln als Ausgleich zur Arbeit

"Ich habe schon immer sehr gern gepuzzelt", sagt Wessels im Gespräch mit NDR.de. "Das ist für mich der perfekte Ausgleich zu meiner Arbeit im Außendienst einer Verpackungsfirma." Lange Zeit hat er sich dabei mit handelsüblichen 1.000-Teile-Puzzles zufrieden gegeben, doch vor rund vier Jahren ist ihm das einfach zu langweilig geworden. "Als ich mit den 1.000ern innerhalb eines Tages fertig war, wollte ich einfach mal was deutlich Größeres probieren", erinnert sich Wessels.

Bloß kein Stress

Dabei arbeitete er sich Schritt für Schritt vor. Auf ein 9.000er-Puzzle mit einem Unterwassermotiv folgte ein 18.000er, das einen riesigen Urwald zeigt. Für letzteres brauchte Wessels insgesamt zwei Jahre. Ganz wichtig ist ihm dabei, dass das Hobby nicht in Stress ausartet. "Ich achte darauf, dass ich mich nicht unter Zeitdruck setze", sagt er. "Es kommt vor, dass ich an manchen Abenden nur fünf Teile puzzle, an anderen dafür auch schon mal 200." Man müsse einfach nur die Ruhe behalten.

Gutes Sortieren ist die halbe Miete

Seine Herangehensweise hat Wessels immer weiter perfektioniert. Bevor er mit dem eigentlichen Puzzeln loslegt, sortiert er die Teile nach Farben und Motiven in 20 bis 30 Kisten. Wenn das erledigt ist, fängt er mit den leichten Bereichen wie dem Rand und besonders markanten Motiven an. "Ich setze immer zuerst die Dinge zusammen, die mich am meisten ansprechen", erzählt der 46-Jährige. "Ich habe dabei aber keinen festen Plan." Die größte Herausforderung seien dunkle, einfarbige Stellen ohne Motiv. "Da kann man dann nur nach der Form gucken und einfach Teil für Teil ausprobieren."

Acht Beutel mit je 4.000 Teilen

Etwas erleichtert wird die Aufgabe dadurch, dass das 32.000er-Puzzle in acht Beutel mit jeweils 4.000 Teilen gegliedert ist, die als einzelne Abschnitte gepuzzelt werden können. Das ist allein schon aufgrund der Gesamtgröße von 5,44 x 1,92 Meter sinnvoll. "Man könnte natürlich auch alle Teile auf eine Haufen werfen und mischen", sagt Wessels. "Doch dann bräuchte ich viel mehr Platz und ganz sicher auch deutlich mehr Zeit." So puzzelt der Ihrhover im Wohnzimmer seines Hauses auf einer extra angefertigten Platte, die für 4.000 Teile ausgelegt ist. Für den ersten Abschnitt des Puzzles hat Wessels rund fünf Wochen gebraucht, mittlerweile sitzt er am zweiten Beutel. Bis Ende März will er 8.000 Teile zusammengesetzt haben, dann ist erst einmal Pause. "Ich puzzle eigentlich nur in der dunklen Jahreszeit von Oktober bis März", sagt er. "Im Sommer komme ich wegen meiner Tätigkeit als Rudertrainer in Leer so gut wie gar nicht dazu."

Motiv besteht aus 65 Einzelfotos

Mit einer Fläche von mehr als zehn Quadratmetern und einer Gesamtgewicht von rund 19 Kilogramm ist das New-York-Motiv das größte jemals als Puzzle produzierte Foto der Welt. Nach Angaben des Herstellers besteht es aus 65 zusammengesetzten Einzelaufnahmen, die vom Rockefeller Center aus aufgenommen wurden. Der Fotograf soll dabei insgesamt fünf Monate auf die perfekten Zeit- und Wetterfenster gewartet haben, um die extrem hochauflösenden Bilder zu machen.

Größer als jede Wand im Haus

Auch wenn es noch einige Jahre bis zur Vollendung dauern wird, hat Wessels schon genaue Vorstellungen, was mit dem fertigen Bild passieren soll. Er will das Puzzle auf zwei extra große Holzplatten kleben und dann in seinem Büro über Eck aufhängen. Das ist notwendig, weil es im gesamten Haus keine Wand gibt, auf die das riesige Bild in einem Stück passen würde. Schon jetzt wird das Eigenheim der Wessels von Puzzles dominiert - insgesamt acht hängen in den verschiedenen Zimmern. "Das Gute ist, dass man dann nicht mehr tapezieren braucht", sagt Wessels schmunzelnd.

Keine weitere Rekordjagd

Noch größere Puzzles als das 32.000er will Wessels übrigens nicht in Angriff nehmen. Auf dem Markt gibt es mittlerweile zwar schon ein Exemplar mit 40.320 Teilen, doch das reizt ihn nicht. "Wenn das New-York-Bild fertig ist, habe ich einfach keinen Platz mehr zum Aufhängen", sagt er. "Außerdem spricht mich das Motiv mit Märchenfiguren auch nicht wirklich an."

