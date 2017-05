Stand: 02.05.2017 05:58 Uhr

Prozess im Fall Gerda B. beginnt in Aurich

Der Tod der Galeristin Gerda B. aus Jemgum im Landkreis Leer beschäftigt ab heute das Landgericht Aurich. Angeklagt ist ein 55-jähriger Mieter der Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor. Demnach soll er Gerda B. nach einem Streit im ostfriesischen Bingum mit einem Hocker geschlagen und anschließend mit einem Messer getötet haben. Bisher hat der gebürtige Bochumer bestritten, für den gewaltsamen Tod der 66-Jährigen verantwortlich zu sein.

Leiche in Seevetal: Es ist Gerda B. 06.03.2017 18:00 Uhr Bei der Leiche, die am Sonntag in Seevetal gefunden wurde, handelt es sich um Gerda B. Die 66-jährige Kunsthändlerin aus Jemgum war seit Oktober vermisst worden.







Spaziergänger entdecken Leiche

Die Leiche der Galeristin war Anfang März in einem Waldstück an der Autobahn 1 bei Seevetal (Landkreis Harburg) gefunden worden. Die Polizei hatte mehr als fünf Monate nach Gerda B. gesucht. Der mutmaßliche Täter hatte nämlich nur angegeben, sie irgendwo an der A 1 zwischen Hamburg und Bremen abgelegt zu haben. Erst Spaziergänger fanden den Leichnam in dem Waldstück. Die Ermittler rätseln, warum der 55-Jährige nicht die Polizei informierte, als er die Leiche von Gerda B. fand. Dazu hat sich der 55-Jährige noch nicht geäußert. Der Mann war erst zwei Wochen vor der Tat als Mieter in einer Villa der Galeristin in Leer eingezogen.

Droht ein langwieriger Prozess?

Sollte der Angeklagte, der seit November in Untersuchungshaft sitzt, nicht doch noch die Tat gestehen, könnte ein langwieriger Indizienprozess bevorstehen. Bis November sind 30 Verhandlungstage angesetzt. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren und lebenslanger Haft.

