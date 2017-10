Stand: 19.10.2017 12:51 Uhr

Problem-Häuser im Wollepark werden dichtgemacht

Am Mittwoch zieht die Stadt Delmenhorst einen vorläufigen Schlussstrich unter die monatelange Diskussion um zwei heruntergekommene Wohnblöcke im Problemviertel Wollepark. Wie Stadtsprecher Timo Frers mitteilte, werden die beiden maroden Gebäude 11 und 12 zusammen mit der Hausverwaltung verschlossen. Zuvor sollen Mitarbeiter der Stadt den Leerstand in den insgesamt 80 Wohnungen kontrollieren. Wegen schwerer baulicher Mängel hat die Stadt eine Räumungsverfügung erwirkt, wonach die Häuser ab dem 1. November nicht mehr bewohnt werden dürfen.

"Sicheres Wohnen ist nicht mehr möglich" Hallo Niedersachsen - 11.09.2017 19:30 Uhr Die Stadtverwaltung Delmenhorst will die Wohnblocks 11 und 12 im Wollepark für unbewohnbar erklären. Für die Mieter will sie Notunterkünfte bereitstellen.







2 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stadt geht von leeren Gebäuden aus

"Wir haben die Gebäude in den vergangen Wochen regelmäßig kontrolliert und gehen nicht davon aus, dass sich noch jemand in einer der Wohnungen aufhalten sollte", sagte Frers gegenüber NDR.de am Montag. "Sollte dies doch der Fall sein, werden diese Personen das Gebäude am Mittwoch definitiv verlassen müssen." Für die betroffenen Bewohner stehen bereits seit einigen Monaten Notunterkünfte bereit. Einige hätten dieses Angebot angenommen, sagte Frers. Manche Bewohner seien aber auch einfach spurlos verschwunden.

Macht eine Sanierung Sinn?

Völlig offen ist die Frage, wie es nach der Räumung mit den beiden Wohnblöcken weitergeht. "Das wird die Zeit zeigen", sagte Frers. Während die Stadt die Gebäude gerne abreißen lassen würde, strebt die Eigentümergesellschaft eine Sanierung an. Diese Pläne betrachtet Frers mit großer Skepsis. "Die Stadt geht nicht davon aus, dass die Wohnungen mit einem wirtschaftlich vernünftigen Aufwand zu sanieren sind", so der Sprecher. Der Mitte September zum Hausverwalter gewählte Matthias Volkmer weist diese Einschätzung zurück. "Das sollte die Stadt bitte uns überlassen", sagte er NDR.de. Wir gehen davon aus, dass wir das auf die Reihe bekommen." Das Ansinnen, das Objekt abzureißen, werde jedenfalls ganz sicher ins Leere gehen.

Offene Forderungen stehen weiter im Raum

Die Stadtwerke hatten in den beiden Gebäuden bereits vor Monaten Wasser und Gas abgestellt, weil die Eigentümer Rechnungen in Höhe von rund 130.000 Euro nicht bezahlt haben sollen. Hausverwalter Volkmer beklagt, dass er bisher keine detaillierte Auflistung der ausstehenden Forderungen bekommen habe. Ohne eine solche Übersicht könne er sich nicht um eine Aufarbeitung des Problems kümmern.

Quartier schon länger sozialer Brennpunkt

Der Wollepark wurde seit Ende der 1960er-Jahre als soziales Quartier mit 1.200 Wohnungen geplant und errichtet. Seit den späten 1990er-Jahren gilt er als sozialer Brennpunkt. Die Stadt will das Viertel mit Millionenaufwand sanieren und hat mehrere marode Blocks aufgekauft, die seit April abgerissen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.10.2017 | 08:30 Uhr