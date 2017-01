Stand: 27.01.2017 09:32 Uhr

Pottwal-Skelett kehrt nach Wangerooge zurück

Vor etwa einem Jahr ereignete sich in der Nordsee das größte Pottwal-Sterben seit Beginn der Aufzeichnungen. Als die ersten beiden Wale vor Wangerooge angespült werden, ist das Entsetzen der Menschen groß. Kaum einer konnte sich damals ausmalen, was noch bevorstand. Als Erinnerung an die gestrandeten Riesen und den Beginn eines großen Walsterbens kehrt im April das Skelett eines Pottwales zurück auf die Insel. Der Niederländer Aart Walen hat es mit seinem Team in den vergangenen Monaten präpariert. Es war ein wahrer Knochenjob.

Der Name ist Programm: Aart Walen präpariert Wale

















Ein Präparator ist auch ein Künstler

Das Skelett soll vor dem Nationalpark-Haus der Insel stehen. Und Walen hat bereits eine genaue Vorstellung, wie das aussehen soll. "Ich will das Skelett etwas dynamisch ausrichten, nicht so steif", beschreibt Walen sein Vorgehen. So soll der Walkopf später in die Tür des Nationalparkhauses "reinschauen". Für ihn ist sein Beruf interdisziplinär mit technischen und künstlerischen Seiten. Die feinen Verästelungen und ästhetischen Strukturen an den Wirbelkörpern faszinieren ihn.

Es ist kein günstiges Unterfangen - vor allem nicht für eine kleine Inselgemeinde wie Wangerooge: Rund 70.000 Euro werden Transport, Präparation und das Aufstellen des Skeletts kosten. Mit Zuschüssen und Sponsoren soll das Geld zusammengekratzt werden. Für Wangerooges Bürgermeister Dirk Lindner (parteilos) war schon damals beim Anblick der Meeresriesen klar: "Ich möchte unbedingt einen Wal als Ausstellungsstück zurück haben."

30 Pottwale verenden in der Nordsee

Anfang 2016 strandeten 30 junge, männliche Pottwale an den Küsten von Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich. Allein 16 Kadaver trieben in der deutschen Nordsee an. Weil Verwesungsgase die massigen Körper nach wenigen Tagen zunehmend aufblähten, drohten sie zu explodieren. Schon damals war die Expertise von Aart Walen gefragt. Er wusste genau, was nun zu tun war. Die Kadaver mussten angestochen werden, damit die Gase entweichen konnten.

Am JadeWeserPort in Wilhelmshaven spielten sich Anfang 2016 spektakuläre Szenen ab. Zwei riesige Pottwale lagen in Wannen aus Plastikfolie. Menschen bewegten sich durch Blut und Kadaverresten. Und mittendrin: Walen und sein Team. Sie schnitten zunächst Stufen in die Fettschicht, um auf die toten Tiere klettern zu können. Die Kadaver wurden für Untersuchungen, zur Entsorgung und für den Abtransport in viele Stücke zerteilt.

Das größte Walsterben der Nordsee



















































"Ich liebe Tiere, ich habe viele Tiere gehabt"

Jetzt nach einem Jahr - mit Unterbrechungen für andere Aufträge - ist die Arbeit der Präparatoren in der Werkhalle in Loenen in den Niederlanden gut vorangekommen. Walen und seine Helfer haben den Walkopf an einem Tragegeschirr befestigt. Auf einer langen Eisenstange werden die ersten Wirbelkörper aufgereiht. Die spätere Lage jedes Knochens ist auf einem Plan wie bei einem Puzzle genau beschrieben. Obwohl sich Walen vor allem mit toten Tieren beschäftigt, steht für ihn fest: "Ich liebe Tiere, ich habe viele Tiere gehabt, aber auch verletzte Tiere. Ich möchte sie lieber lebend als tot."

