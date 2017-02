Stand: 07.02.2017 13:12 Uhr

"Ostfriesland Second" wird zum Internet-Hit

"Lieber Mister Präsident. Sie haben noch nie von Ostfriesland gehört? So geht es den meisten Europäern. Wir sind großartiger als die meisten Europäer." So fängt die selbstgemachte Bildershow "America first - Ostfriesland second" an, mit der nun auch die Urlaubsregion Ostfriesland satirisch um die Gunst der USA wirbt und Präsident Trump veräppelt. Mit einer großen Portion Witz werden die Gründe aufgezeigt, warum Ostfriesland den zweiten Platz hinter der Nation Nr. 1 verdient habe. Das Video nimmt dabei Trumps Ausdrucksweise aufs Korn. Innerhalb kürzester Zeit wurde es zum Internet-Hit. Facebook zeigte es in nicht mal einem Tag fast 600.000 Nutzern an. Die Macher haben mit so einem Erfolg nicht gerechnet - aber den Trend erkannt und genutzt.

Halb Europa will inzwischen "second" sein

Als erste hatten die Niederlande auf Donald Trumps Parole "America first" reagiert. Die Macher einer Late-Night-Show antworteten darauf mit einen Film "The Netherlands second", in dem sie in der Trump-eigenen Wortwahl auf sich aufmerksam machten. In Windeseile zogen Comedy-Fernsehshows aus ganz Europa nach. Selbstverständlich gibt es auch "America First. Germany second" - aus der Feder des Satirikers Jan Böhmermann.

Kein Sprecher - weil Ostfriesen wenig reden

"Das können wir auch", dachte sich das Team der Ostfriesland Tourismus GmbH. "Dann sind wir mal vorgeprescht", sagt Online-Marketing-Manager Oliver Knagge im Gespräch mit NDR.de. Und das ziemlich spontan: Mal eben übers Wochenende wurden Bilder und Text zusammengestellt. Seit Montagabend ist der gut viereinhalbminütige Film online. Dass es "nur" Untertitel hat und keinen Sprechertext ist offiziell der Eile geschuldet, inoffiziell der in der Bildershow erwähnten Eigenschaft der Ostfriesen, überhaupt recht wenig zu sprechen.

Miss Ostfriesland vs. Miss America

Wie die "Schlickschlittenrennenwältmeisterschaft" und das Boßeln ("wie Bowling, nur ein bisschen anders") gehöre auch der Tee, das eigene Bier und die eigene Sprache zu Ostfriesland. Platt sei "smart", heißt es: "The whole day for Greetings - we just say: MOIN. The rest of the day - we don't speak much". Das Video zeigt, dass Europa auf den Grundfesten des Friesischen Friedens entstanden ist. Wer also Europa verstehen wolle, müsse nach Ostfriesland kommen und die Besonderheiten sehen: Die Region habe mehr Windmühlen als die Niederlande, und auch die modernen Windkraftanlagen - wie sie Dänemark in seinem entsprechenden Video erwähnt - seien vor jedem Horizont zu finden. Während die USA die Miss America hätten, gebe es in Ostfriesland die "Miss Ostfriesland", die schönste Kuh im Land.

"We are very good at building walls"

Ostfriesland liebt Russland, heißt es weiter. Und habe selbst auch ein kleines Rußland - das zur Ortschaft Friedeburg (Landkreis Wittmund) gehört. Ostfriesland liebe auch Amerika. "So we build our own America in Ostfriesland". Es gehört ebenfalls zur Ortschaft Friedeburg. Der Film verweist zudem darauf, dass Ostfriesen gut im Bauen von großen und langen Mauern seien, die von "unserem Grenzschutz" bewacht werden. Zu sehen sind Deiche und Schafe. Das beste dabei sei: "And we made the EU pay for it. Fantastic". Der Film endet wie seine zahlreichen Vorbilder: Wir verstehen, dass Amerika an erster Stelle stehen muss, "but can we just say - Ostfriesland second?"

Trend erkannt - Ostfriesland ins Szene gesetzt

Die Macher von der Ostfriesland Tourismus GmbH hatten zwar mit Reaktionen gerechnet, aber nicht mit diesem durchschlagenden Erfolg. Schließlich sei es ein "No Budget"-Projekt - ohne Geld zusammengestellt, bestückt nur aus dem Bilderarchiv der Tourismus GmbH. "Wir dachten, wenn ein paar Tausend es angucken, dann können wir es überarbeiten", so Online-Marketing-Manager Knagge. Jetzt werde darüber nachgedacht. Was auf jeden Fall gelungen sei: Ostfriesland in Szene zu setzen und bekannter zu machen und eventuell den einen oder anderen Urlauber anzulocken. Viele "Butenostfriesen" - also Ostfriesen, die weggezogen sind - hätten sich schon gemeldet und geschrieben, dass sie das Video gut finden, erzählt Knagge. Auch Kommentare aus Amerika gebe es schon, von Nachfahren der Auswanderer, die jetzt nach Ostfriesland kommen und sich auf die Spuren ihrer Ahnen begeben wollten. Dass Trump selbst allerdings in die Region kommen wird, glaubt Knagge nicht.

