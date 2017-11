Stand: 17.11.2017 17:08 Uhr

Ostfriesen wollen im Weinanbau durchstarten

Reben hinter dem Deich und Weinstöcke zwischen Kühen und Windmühlen: Dieses Bild könnte schon bald Realität werden, denn in Ostfriesland soll demnächst ein Weinanbaugebiet entstehen. Am Freitag hat sich zu diesem Zweck die "Erste Ostfriesische Winzergenossenschaft eG" gegründet. Die 99 Genossenschaftsmitglieder wollen zwischen Aurich und Leer einen hochwertigen Weißwein anbauen.

Rebsorte "Solaris" soll zu Ostfriesland passen

"Wir haben die Bedingungen intensiv geprüft. Ostfriesland hat das Zeug, Deutschlands neueste Weinbauregion zu werden", sagte Initiator Torsten Oltmanns. Jetzt müssten nur noch geeignete Flächen gefunden werden. Auf rund einem Hektar soll künftig die Rebsorte "Solaris" angebaut werden. Diese Traube ergebe auch unter den klimatischen Bedingungen Ostfrieslands einen qualitativ guten Wein, sagte Unternehmensberater Oltmanns. Ziel sei es, zunächst rund 8.000 Flaschen Wein pro Jahr zu produzieren.

Videos 04:45 Ein edles Tröpfchen aus dem Harz Nordtour Als Weinbaugebiet ist der Nationalpark Harz noch völlig unbekannt, und doch gibt es ihn: den Harzer Wein. Die Nordtour ist zu Gast und verkostet die regionalen Tropfen. Video (04:45 min)

Ex-Weinprinzessin begleitet das Projekt

Für die praktische Umsetzung ihres Projekts haben die Genossenschaftsmitglieder die Winzerin und frühere Weinprinzessin Rheinhessens, Angelina Schmücker, ins Boot geholt. "Ich freue mich darauf, die rheinische Weinkultur nach Ostfriesland zu bringen", sagte Schmücker.

Bislang wenig Weinanbau in Niedersachsen

Im vergangenen Jahr hatte Niedersachsen Weinanbaurechte vom Bund bekommen. Gewerbsmäßigen Weinanbau im großen Stil gebe es hier bisher aber noch nicht, sagte Wolfgang Ehrecke von der Landwirtschaftskammer in Oldenburg. Die klimatischen Bedingungen seien einfach nicht so günstig wie in klassischen Anbauregionen Süddeutschlands.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.11.2017 | 17:00 Uhr