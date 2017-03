Stand: 27.03.2017 13:02 Uhr

"Norwegian Joy" passiert Sperrwerk

Das Nadelöhr ist geschafft: Bei strahlendem Sonnenschein und unter den Augen Hunderter Zuschauer hat die "Norwegian Joy" gegen Viertel vor eins das Emssperrwerk hinter sich gelassen. Schiff-Spotter und Kreuzfahrt-Fans hatten es sich schon Stunden vorher auf den Deichen bequem gemacht und verfolgten, wie die Schlepper den Kreuzfahrtriesen durch das Tor des Sperrwerks bugsierten. Nächstes Ziel ist nun das niederländische Eemshaven, das am Abend erreicht werden soll. Mit dem Passieren der Dockschleuse auf der Meyer Werft in Papenburg hatte am Sonntagabend die erste Etappe der Emsüberführung begonnen.

"Norwegian Joy": Impressionen aus der Nacht 27.03.2017 09:15 Uhr Am Sonntag hat die "Norwegian Joy" ihre Überführung Richtung Nordsee gestartet. Ausgangspunkt war die Meyer Werft in Papenburg. Sehen Sie hier die schönsten Bilder aus der Nacht.







Von Eemshaven aus auf die Nordsee

Ohne Probleme hatte der 324 Meter lange und 41 Meter breite Luxusliner in der Nacht Kurs in Richtung Nordsee genommen. Am Morgen erreichte die "Norwegian Joy" bei dichtem Nebel das Emssperrwerk bei Gandersum. Von Eemshaven läuft das Schiff in Richtung Nordsee aus, wo es später für mehrere Tage die technische und nautische Erprobung absolvieren muss. Die "Norwegian Joy" ist das zwölfte Schiff, das die Meyer Werft für die US-Reederei Norwegian Cruise Line gebaut hat. Zwei weitere sollen im Frühjahr 2018 und im Herbst 2019 fertiggestellt werden.

Kritik von Umweltschützern

Umweltschützer blicken kritisch auf die Kreuzfahrtschiffe. Umwelt- und Verkehrsexperte Dietmar Oeliger vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) sieht keinen umwelttechnischen Fortschritt, die Kreuzschifffahrt sei in diesem Punkt "eine Katastrophe". Auch aus Sicht des Umweltbundesamtes können Kreuzfahrtschiffe schon heute deutlich emissionsärmer unterwegs sein. Dazu sei die Umstellung des Treibstoffes von Schweröl auf sogenannten "Straßendiesel" notwendig, wie er auch an Tankstellen zu kaufen ist. Bei Schweröl handele es sich um ein Abfallprodukt der Raffinerieproduktion, das mit einer hohen Schadstoffkonzentration belastet sei, so ein Sprecher.

Feinschliff an Bord

Unterdessen geht auf der "Norwegian Joy" der Innenausbau weiter. Bis zu 2.000 Mitarbeiter sind täglich im Einsatz, um den Luxusliner bis zur Übergabe Ende April perfekt aussehen zu lassen. Zuletzt wurden unter anderem Teppiche verlegt, die Restaurants ausgestattet, Kabinen möbliert und das riesige Casino mit Glücksspielautomaten versehen. Obwohl es an vielen Stellen noch wie auf einer Großbaustelle aussieht, sind die Verantwortlichen zufrieden. "Es läuft alles wie gewünscht, wir liegen voll im Zeitplan", so Kolbe.

Besonderheiten für den chinesischen Markt

Eine kuriose Randnotiz ist, dass der Luxusliner beim Brennstart im September 2015 noch unter dem Namen "Norwegian Bliss" lief. Erst danach entschied sich die Reederei Norwegian Cruise Line, das Schiff für den boomenden chinesischen Markt zu nutzen und nannte es daraufhin um. Deutlich wird die asiatische Ausrichtung vor allem bei den Restaurants und den besonders großen Casino- und Shopping-Bereichen. "Das Kulinarische spielt eine sehr große Rolle", sagte Kolbe. "Den Chinesen ist es wichtig, dass das Essen vor ihren Augen zubereitet wird. Deshalb gibt es an Bord zum Beispiel mehrere Show-Cooking-Stationen." Anders als auf Schiffen für den europäischen oder amerikanischen Markt ist auch die Gestaltung des Oberdecks. Statt einer riesigen Pool-Landschaft gibt es hier einen Park mit Kunstrasen und nur einige kleinere Schwimmbecken.

360-Grad-Blick auf dem Deck der "Norwegian Joy"

Kartbahn und Free-Fall-Rutsche

Größte Attraktion der "Norwegian Joy" ist zweifellos die erste Kartbahn, die jemals auf einem Kreuzfahrtschiff verbaut wurde. Auf der 230 Meter langen Strecke können bis zu 20 Fahrer in Elektro-Karts gegeneinander antreten. Die Bahn verläuft über zwei Ebenen durch die Decks 18 und 19. Spektakulär ist zudem eine sogenannte Free-Fall-Rutsche, die über die Bordwand hinausragt und die Benutzer über dem Meer schweben lässt.

Übergabe an Reederei Ende April

Die "Norwegian Joy" bietet Platz für insgesamt 4.200 Passagiere. Sie ist nach Werftangaben das viertgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt. Die Übergabe an der Reederei Norwegian Cruise Line ist für Ende April in Bremerhaven vorgesehen, die Jungfernfahrt soll im Sommer erfolgen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 26.03.2017 | 19:30 Uhr