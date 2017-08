Stand: 28.08.2017 11:33 Uhr

Niels H. soll weitere 84 Patienten getötet haben

Soeben hat die Sonderkommision "Kardio" nach 34-monatiger Ermittlungsarbeit in Oldenburg und Delmenhorst Bilanz gezogen. Der verurteilte Krankenpfleger Niels H. soll 84 weitere Menschen ermordet haben. Der heute 40-Jährige wurde bereits für sechs Taten verurteilt und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. Bislang war bekannt, dass der ehemalige Pfleger mindestens 36 weitere Menschen getötet haben soll. Sollte er auch für die nun ermittelten weiteren Fälle für schuldig befunden werden, wäre es eine der größten Mordserien in der deutschen Kriminalgeschichte. Die Soko "Kardio" beendet ihre Arbeit zum 31. August. Die Ermittlungen sollen aber in Regelstrukturen weitergeführt werden.

Zahl der Todesfälle könnte deutlich größer sein

Die Ermittler der Soko "Kardio" ließen 134 Leichen exhumieren, um sie auf Medikamentenrückstände zu untersuchen. Viele Patienten seien aber auch eingeäschert worden, so der Oldenburger Polizeipräsident Johann Kühme. Deshalb könnte die Zahl der Todesfälle, für die Niels H. verantwortlich ist, noch deutlich höher sein als bisher bekannt.

"Die Morde hätten verhindert werden können"

Zwei frühere Oberärzte und der Stationsleiter der Intensivstation in Delmenhorst sind wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt. Am Klinikum in Oldenburg laufen die Ermittlungen noch. Auch hier steht noch die Frage im Raum, welche Schuld das weitere Klinikpersonal am Tod vieler Patienten tragen könnte. Erst wenn klar sei, um welche Taten es überhaupt geht, könne man die Verantwortlichkeit des Personals aufarbeiten, so der Leiter der Staatsanwaltschaft Oldenburg, Thomas Sander. Für Polizeipräsident Kühme steht fest: "Die Morde hätten verhindert werden können".

Niels H. benutzte fünf verschiedene Medikamente

Niels H. soll in zwei Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg mit insgesamt fünf verschiedenen Medikamenten bei seinen Patienten erst Herzversagen oder einen Kreislaufkollaps ausgelöst haben, um sie dann wiederzubeleben. Die Taten ereigneten sich zwischen 2003 und 2005.

