Stand: 09.04.2017 13:49 Uhr

Nerds und Hacker ... verzweifelt gesucht

Um sich vor Hackerangriffen zu schützen, will die Bundeswehr ein neues Kommando aufbauen. Im Bereich "Cyber- und Informationsraum" sollen künftig rund 14.000 Menschen arbeiten - diese zu finden, dürfte nicht einfach werden: So verdienen IT-Fachleute in der freien Wirtschaft ungleich mehr, nach Ansicht von Fachleuten ist zudem die militärische Kultur für die gesuchte Klientel wenig attraktiv. Die Truppe hofft, unter anderem über sogenannte "IT-Cyber Camps" Abhilfe zu schaffen und an geeigneten Nachwuchs zu kommen. Bei solchen mehrtägigen Truppenbesuchen können sich Interessierte über die IT-Arbeit bei der Bundeswehr und die Anforderungen an Bewerber informieren. Das erste dieser Camps läuft von Montag bis einschließlich Donnerstag im Marinestützpunkt Wilhelmshaven.

Künftig zwei Camps pro Jahr

"Wilhelmshaven stelle den maritimen Anteil bei den diesjährigen 'Cyber-Days' dar", so die Bundeswehr. Die Teilnehmer können dort unter anderem die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" besuchen, dort mit dem Kommandanten und dem ersten Offizier Rede sprechen und sich über die Arbeit eines IT-Spezialisten und seine Aufgaben an Bord erkundigen. Bei alldem stehe "die IT-Affinität der einzelnen Bewerber im Vordergrund", hieß es. Alle Übungen, Aufgaben und Besuche seien darauf ausgerichtet, "den Teilnehmern die Arbeit als IT-Spezialist bei den Streitkräften zu erläutern und das Interesse an einer Beschäftigung in der Bundeswehr zu steigern", so ein Sprecher. Bundesweit veranstaltet die Bundeswehr vom 10. bis 22. April fünf solcher Camps. Künftig soll es sie zwei Mal im Jahr für 25 bis 30 Teilnehmer geben.

