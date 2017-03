NABU zählt "Norwegian Joy" zu den Umweltsündern

Stand: 20.03.2017 17:28 Uhr

Die US-Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) bewirbt ihren jüngsten Zugang, die auf der Meyer Werft in Papenburg gebaute "Norwegian Joy", als luxuriösestes und innovativstes Modell der Flotte. Doch Letzteres bezieht sich offenbar nicht auf umweltfreundliche Antriebstechnologien. Über die verrät NCL nicht allzu viel. Immerhin verrät die Meyer Werft auf ihrer Internetseite, dass der neueste Luxusliner aus Papenburg mit fünf Maschinen betrieben wird, die jeweils mit einem sogenannten Scrubber ausgestattet sind. Und damit ist für Experten klar, dass auch dieses Kreuzfahrtschiff keinen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten wird.

Schwesterschiff schneidet bei NABU-Ranking schlecht ab

Denn Scrubber sind Entschwefelungsanlagen, die nur bei Schweröl als Kraftstoff nötig seien. Beim ebenfalls in der Schifffahrt genutzten Marine-Diesel sei der Schwefelgehalt bereits reduziert, sagt Dietmar Oeliger vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) in Berlin. Scrubber sicherten Schiffen den Mindeststandard, um in Nord- und Ostsee fahren zu können. Mehr nicht. Und so schnitt auch das ebenfalls mit Scrubbern ausgestattete Schwesterschiff der "Joy", die "Norwegian Escape" im NABU-Kreuzfahrtschiff-Ranking vor zwei Jahren miserabel ab. Die "Escape" brachte es gerade einmal auf eine halbe grüne Schiffsschraube von möglichen vier. "All das macht es sehr wahrscheinlich, dass auch die 'Joy' durchfallen würde, sagt Umwelt- und Verkehrsexperte Oeliger.

Umweltstandards nicht einheitlich geregelt

Das Grundproblem bei der Kreuzschifffahrt sind nach Ansicht des NABU die laxen beziehungsweise nicht vorhandenen Vorgaben. Der für Nord- und Ostsee geltende maximale Schwefelgehalt von 0,1 Prozent im Treibstoff gelte eben nur dort. "Auf internationalen Gewässern darf der Schwefelgehalt im Treibstoff bei bis zu 3,5 Prozent liegen, dass ist 3.500 Mal mehr als bei Lkw-Diesel", rechnet Oeliger vor. Dabei sei Schwefeldioxid nur eines von mehreren Abgasen. Besonders Rußpartikel seien laut Weltgesundheitsorganisation ähnlich gefährlich wie Asbest. "Deshalb brauchen Kreuzfahrtschiffe Abgastechnik und Katalysatoren", sagt der NABU-Experte. Das zeigten auch die jüngst an Bord von Kreuzfahrtschiffen gemessenen Abgaswerte.

Einige Reedereien gehen mit gutem Beispiel voran

Beim jüngsten Ranking des NABU aus dem Sommer 2016 war demnach kein in Europa fahrendes Kreuzfahrtschiff uneingeschränkt empfehlenswert. Stand damals: Alle Schiffe wurden mit Schweröl angetrieben, 80 Prozent von ihnen hatten keine Abgasreinigung oder maximal eine entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderungen. Am besten schnitten der Umweltorganisation zufolge die "AIDAprima" und die "Europa2" von Hapag-Llloyd ab. Norwegian Cruise Line (NCL) fiel auch in diesem Vergleich komplett durch. "Die Reederei gehört nicht zu den Vorreitern", so Oeliger. Die jüngst von AIDA, TUI und teilweise auch Costa in Auftrag gegebenen Schiffe gäben da mehr Grund zur Hoffnung. Mit einem Vergleich will er verdeutlichen, wie wichtig diese Entwicklung für die Umwelt ist: "Ein Kreuzfahrtschiff stößt pro Tag so viele Schadstoffe aus wie fünf Millionen Autos."

Kreuzschifffahrt hat viele Umweltaspekte

Unter dem Strich, sagt BUND-Experte Oeliger, "ist die Kreuzschifffahrt zurzeit eine Katastrophe". Das habe allerdings mehr Gründe als den Schwerölbetrieb. Es beginne damit, dass viele Kunden mit dem Flugzeug zum Schiff fliegen. Dann werde der Müll im Schiff zwar teilweise getrennt, jedoch beispielsweise in Häfen in der Karibik abgegeben und dort auf Deponien verbrannt oder gelagert statt recycelt zu werden. "Wir wollen nicht die ganze Branche an den Pranger stellen", so Oeliger weiter, "aber viele Probleme kann man anhand weniger Veränderungen verbessern." Für den Kunden würde sich das lediglich in ein paar Euro mehr fürs Ticket niederschlagen.

Staaten tun sich schwer mit Gesetzgebung

Neben den Reedereien sieht der Umweltverband die Gesetzgeber in der Pflicht. International sei die UN-Weltschifffahrtsorganisation IMO gefragt, sie arbeite jedoch sehr langsam. "Das liegt daran, dass so viele Länder Mitglieder sind und Staaten wie Panama und die Bahamas statt staatlichen Vertretern auch mal ihre Reedereien zu Versammlungen schicken", so Oeliger. Auf europäischer Ebene habe allerdings Frankreich signalisiert, die Sonderregelungen für Nord- und Ostsee auch für den Mittelmeerraum anzustreben. Dem müssten jedoch alle Anrainerstaaten zustimmen.

