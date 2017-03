Stand: 06.03.2017 13:13 Uhr

Möglicherweise Leiche von Gerda Basse gefunden

In einem Waldstück in Seevetal im Landkreis Harburg hat ein Spaziergänger am Sonntag möglicherweise den Leichnam von Gerda Basse gefunden. Es gebe Anhaltspunkte, dass es sich um die Kunsthändlerin aus Jemgum handele, sagte Katja Paulke von der Staatsanwaltschaft Aurich NDR.de. Zuerst hatte die "Ostfriesen-Zeitung" über den Fund berichtet. Der Leichnam werde derzeit obduziert. "Wir rechnen im Laufe des Nachmittags mit Ergebnissen", sagte Paulke. Erst dann könne mit Gewissheit gesagt werden, ob es sich um die 66-jährige Gerda Basse handelt.

Leiche in der Nähe von Seevetal gefunden 06.03.2017 13:00 Uhr Am Sonntag ist in einem Waldstück in Seevetal eine Leiche gefunden worden. Möglicherweise handelt es sich um die seit Oktober vermisste Kunsthändlerin Gerda Basse aus Jemgum.







Verdächtiger weiter in Untersuchungshaft

Basse ist seit vergangenem Oktober verschwunden. Mitte November wurde ein 55-Jähriger festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Verdächtige wohnte als Mieter in der Villa von Gerda Basse. Er gab an, die Leiche an der A 1 zwischen Hamburg und Bremen abgelegt, die Frau aber nicht getötet zu haben. Im Januar hatte die Polizei die Mordkommission aufgelöst.

