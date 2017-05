Stand: 01.05.2017 10:31 Uhr

Mit imperialen Sturmtruppen für den guten Zweck von Oliver Gressieker

Am Anfang ist der Respekt vor den bösen Mächten noch ziemlich groß. Als Katrin Conner und ihr Sohn Chris zusammen mit anderen "Stars Wars"-Charakteren des Kostümclubs "501st Legion" auf dem Frühlingsfest des Kinder- und Jugendhospizes Joshua in Wilhelmshaven erscheinen, verstecken sich viele Kinder zunächst hinter ihren Eltern. Die imperialen Sturmtruppen mit den schwarz-weißen Verkleidungen machen mächtig Eindruck. Nach kurzer Zeit bricht dann allerdings das Eis: "Tie-Fighter-Pilot" Katrin macht mit einem kleinen Mädchen Seifenblasen, während "Biker Scout" Chris für Erinnerungsfotos posiert.

Sturmtruppen verbreiten gute Laune

Mehrmals im Jahr tritt das Mutter-Sohn-Gespann aus Delmenhorst mittlerweile bei wohltätigen Aktionen in Krankenhäusern oder Hospizen, aber auch bei Fantreffen, Filmpremieren und sogar Hochzeiten auf. Immer dabei sind ihre originalgetreuen Kostüme. "Es macht einfach unheimlich viel Spaß, die Leute zum Strahlen zu bringen", sagt Katrin Conner im Gespräch mit NDR.de. "Chris war zunächst noch etwas zögerlich, doch mittlerweile ist auch er ganz heiß auf die Einsätze."

Als Vierjähriger vom Cousin infiziert

Die "Stars Wars"-Begeisterung der beiden begann bereits vor elf Jahren. "Chris war damals gerade mal vier Jahre alt, als er durch die Spielsachen seines Cousins mit den Filmen in Berührung kam", erinnert sich die 38-Jährige. "Er ist seitdem völlig besessen von der dunklen Seite, dem Bösen und Mächtigen." Und auch sie sei sehr schnell begeistert gewesen. "Die Geschichte ist einfach einmalig und genial", so die alleinerziehende Mutter.

Eine Wohnung voller "Star Wars"

Wie groß die Leidenschaft ist, wird beim Blick in die Wohnung der Conners deutlich. Bereits an der Eingangstür werden Gäste von einer Fußmatte mit der Aufschrift "Welcome To The Dark Side" begrüßt. Im Wohnzimmer hängt der Todesstern als Lampe, in den Küche stehen "Star Wars"-Tassen unter den entsprechenden Postern und der Seifenspender im Badezimmer ist - wie sollte es anders sein - eine Darth-Vader-Figur. "Mein Schlafzimmer ist eigentlich der einzige Raum, der weitgehend 'Stars Wars'-frei ist", sagt Katrin Conner.

Nächster Schritt beim Kostümclub

Die nächste Stufe erreichte ihre Passion 2015, als die Conners bei einer Computerspielmesse in Essen zum ersten Mal mit kostümierten Fans in Kontakt kamen. "Wir waren so fasziniert, dass ich mich danach sofort im Internet umgeschaut habe, wo ich auf die '501st Legion' gestoßen bin", berichtet Conner. Wenig später trat sie dem deutschen Ableger des weltgrößten "Star Wars"-Kostümclubs bei. Chris muss noch bis zu seinem 18. Geburtstag warten, um selbst Mitglied zu werden. Bis dahin darf er seine Mutter allerdings als Gast begleiten.

Kostüme müssen filmakkurat sein

Bei den monatlichen Stammtischen der "501st Legion", die in Deutschland bereits mehr als 750 Mitglieder hat, geht es in erster Linie um die Kostüme. "Wir tauschen viele Tipps aus, wie die Sachen genäht und die Plastikteile angepasst werden müssen", erläutert die hauptberufliche Büroangestellte. Die Richtlinien des Clubs sind streng: Damit die "Star Wars"-Fans bei den öffentlichen Auftritten des Vereins nicht enttäuscht werden, brauchen alle Mitglieder ein absolut filmakkurates Kostüm. "Jedes Detail und jede Schraube müssen an der richtigen Stelle sitzen, ansonsten darf man nicht auftreten."

"Tie-Fighter-Pilot" und "Biker Scout"

Entsprechend langwierig war daher auch die Fertigung der Kostüme. Sage und schreibe ein halbes Jahr Arbeit investierte Katrin Conner, bis sie und ihr Sohn erstmals in voller Montur auftreten konnten. Dazu kamen Kosten von rund 2.000 Euro pro Outfit. Bei der Frage, welchen Charakter sie darstellen wollen, mussten die Conners dagegen nicht lange überlegen. "Ich habe mich für den 'Tie-Fighter-Piloten' entschieden, weil mich die Figur angesprochen hat und ich außerdem die Farbe Schwarz liebe", sagt Mutter Katrin. Vor lauter Begeisterung hat sie sich sogar ihre Identifikationsnummer, das imperiale Logo und einen Tie-Fighter auf den Arm tätowieren lassen: "So habe ich immer ein Stück 'Stars Wars' dabei." Ihr Sohn wiederum ist als "Biker Scout" unterwegs. Mit dem überwiegend weißen Kostüm ergänzt er sich farblich perfekt mit seiner Mutter.

Stimmverzerrer soll Geschlecht verschleiern

An ihren ersten Auftritt vor zwei Jahren kann sich Katrin Conner noch sehr gut erinnern. "Das war schon ein sehr komisches Gefühl, weil ich überhaupt nicht wusste, wie die Kinder reagieren werden", sagt sie. Und dann habe sich wegen ihrer Stimme auch noch ein Kind beschwert, dass sie ja ein Mädchen sei. "Daraufhin habe ich mir in meinen Helm einen Stimmenverzerrer eingebaut, den ich seitdem immer benutze." Im Kinder- und Jugendhospiz in Wilhelmshaven gibt es daher auch keinerlei Klagen über ihr Outfit. Ganz im Gegenteil: Als die erste Scheu abgelegt ist, kann sich Katrin Conner vor glückseligen Kinder kaum noch retten.

