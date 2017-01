Stand: 11.01.2017 15:00 Uhr

Mit der Steckrübe zum Grünkohl-Weltmeister

In Oldenburg wird am Sonnabend die erste Grünkohl-Weltmeisterschaft ausgetragen. 21 Teilnehmer aus neun verschiedenen Ländern kämpfen in der Bauwerkhalle am Pferdemarkt mit außergewöhnlichen Rezepten um den Titel. Dem Sieger winken ein Preisgeld von 333 Euro und die "Goldene Palme von Oldenburg". Als Lokalmatator geht unter anderem der Gastronom Wilfried Fey ins Rennen. Der 67-Jährige hat in seinem Berufsleben nach eigenen Angaben bereits tonnenweise Grünkohl gekocht. Wie er die WM-Jury überzeugen will, verrät er im Gespräch mit NDR.de.

Herr Fey, wie sind Sie zu der Ehre gekommen, an der Grünkohl-WM teilnehmen zu können?

Wilfried Fey: Es gab ja eine offizielle eine Ausschreibung, aber ich habe zunächst lange gezögert, mich zu bewerben. Kollegen haben mich schließlich gedrängt und dann habe ich zwei spontan kreierte Rezepte eingereicht, die der Jury offenbar gefallen haben.

Oldenburger Koch trainiert für WM-Titel















Die Teilnehmer haben die Aufgabe, ungewöhnliche Grünkohl-Rezepte zu kochen. Was für eine Kreation haben Sie sich überlegt?

Fey: Ich habe mir eine Kombination aus Grünkohl und Steckrübe vorgenommen und daraus ein ganz spezielles Rezept entwickelt. Es handelt sich dabei nicht um eine klassische Mahlzeit, sondern um einen Snack, der schnell vorbereitet werden kann. Er könnte zum Beispiel beim Skat-Abend statt belegter Brote serviert werden. Auf jeden Fall garantiert dieses Rezept einen Aha-Effekt und ist leicht nachzukochen. Mehr darf ich vor dem Wettbewerb aber noch nicht verraten.

Wieso haben sie sich ausgerechnet für die Steckrübe als zweite Hauptkomponente entschieden?

Fey: Für mich war in erster Linie die Regionalität ausschlaggebend. Die Steckrübe, die ja auch Oldenburger Ananas genannt wird, ist hier sehr bekannt und gerade auch wieder sehr im Kommen. Außerdem passt sie sehr gut zum Grünkohl, weil sie sehr ähnliche Eigenschaft besitzt. Beide haben zum Beispiel viele Senföle und deshalb passt die Kombination hervorragend.

Weitere Informationen Grünkohl-Rezepte Es muss nicht immer Kasseler sein. Grünkohl schmeckt auch gut zu Fisch, als Curry oder mit Nudeln - unsere Rezeptideen für das gesunde Wintergemüse. mehr

Wie bereiten Sie sich auf die Weltmeisterschaft vor?

Fey: Ich trainiere fleißig, denn die Zeit, die uns im Wettbewerb zur Verfügung steht, ist mit 40 Minuten relativ knapp bemessen. Da müssen die Arbeitsabläufe perfekt funktionieren, vor allem wenn man - so wie ich - auch noch was garen will. Es ist ganz wichtig, dass man alles in der optimalen Reihenfolge macht. Deshalb habe ich mir auch schon einen kleinen Spickzettel vorbereitet, auf den ich zwischendurch immer mal schauen kann. Schiefgehen kann theoretisch nämlich alles, auch wenn man so viel Kocherfahrung hat wie ich.

Was ist für Sie als Oldenburger das Besondere an Grünkohl?

Fey: Das Besondere ist für mich, dass er quasi vor den Toren der Stadt angebaut wird und zudem auch noch so extrem gesund ist. Wenn man ihn richtig zubereitet und nicht zerkocht, ist er einfach ein hervorragendes Wintergemüse – in welcher Form auch immer. Zudem haben wir in Oldenburg einfach eine unglaubliche Tradition, denn es werden hier ja schon seit mehr als 150 Jahren Kohlfahrten gemacht.

In welcher Form schmeckt Ihnen Grünkohl am besten?

Fey: Ich mag am liebsten die klassische Variante mit Pinkel, Kassler, Kochwurst und Kartoffeln. Ganz wichtig ist dabei, dass der Kohl mindestens einmal aufgewärmt wird. Dann kann er sein Aroma voll entfalten und auch die Konsistenz wird noch besser.

Was erhoffen Sie sich von der Weltmeisterschaft? Was für Ziele haben Sie sich gesetzt?

Fey: Ich erhoffe mir von der WM vor allem, dass die Kohltourhauptstadt Oldenburg dadurch noch bekannter wird. Für mich persönlich ist die Veranstaltung in erster Linie ein großer Spaß. Ich setze mir keine Ziele, aber wenn am Ende dabei noch eine gute Platzierung herausspringen sollte, wäre das natürlich noch besser. Außerdem reizt es mich, den anderen Köchen über die Schultern zu gucken.

Das Interview führte Oliver Gressieker, NDR.de.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 14.01.2017 | 19:30 Uhr