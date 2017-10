Stand: 02.10.2017 11:26 Uhr

Mehrere Brandstifter in Oldenburg unterwegs?

In der Nacht ist erneut ein Feuer in der Stadt ausgebrochen. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass mehrere Brandstifter in Oldenburg unterwegs sind. Sie ermittelt aber in alle Richtungen. Nach drei Bränden am Wochenende im Stadtteil Osternburg ging in der Nacht zu Montag ein Holzschuppen im weiter nördlich gelegenen Stadtteil Bürgerfelde in Flammen auf. Das Feuer drohte, auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde es vorsichtshalber geräumt. Ein abgestelltes Fahrzeug sei durch die Flammen beschädigt worden, verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen. Wegen des anderen Brandortes und weiterer Umstände sieht die Polizei keinen Zusammenhang mit den drei Bränden vom Wochenende.

Oldenburg: Holzschuppen geht in Flammen auf 02.10.2017 08:30 Uhr Am Montagmorgen hat es im Oldenburger Stadtteil Bürgerfelde gebrannt. Nach drei vorsätzlich gelegten Feuern am Wochenende ging nun ein Holzschuppen in Flammen auf.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Drei Brände in einer Nacht

Die ersten drei Brände waren in derselben Nachbarschaft und im Abstand von nur wenigen Minuten ausgebrochen, die Polizei vermutet Brandstiftung. In zwei Fällen gingen Carports in Flammen auf. Im dritten Fall breitete das Feuer sich von einem Schuppen auf ein Wohnhaus aus und zerstörte den Dachstuhl. Der Schaden nach allen vier Bränden wird auf insgesamt rund 250.000 Euro geschätzt. Noch in der Nacht wurde mit einem Großaufgebot nach den Tätern gefahndet, wie die Beamten mitteilten. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Auch in den kommenden Nächten will die Polizei verstärkt Streife fahren, um weitere Taten zu verhindern. Bislang ist die Suche erfolglos geblieben. Die Polizei hofft auch auf Zeugen und nimmt unter (0441) 790 41 15 Hinweise entgegen.

Videos 00:32 Brandserie in Oldenburg - 135.000 Euro Schaden Im Oldenburger Stadtteil Osternburg ist es vergangene Nacht zu drei Bränden gekommen. Die Brandorte liegen dicht beieinander. Die Polizei vermutet auch deshalb Brandstiftung. Video (00:32 min)

Erinnerungen an Brandserien 2014 und 2015

Die Brände wecken bei den Oldenburgern unangenehme Erinnerungen: In den Jahren 2014 und 2015 hatte es in der Stadt mehrere Brandserien gegeben. Dabei waren zahlreiche Autos und Carports zerstört worden. Eine Sonderkommission konnte keinen Täter fassen. Die Brandserie hörte auf, die Kommission wurde Anfang 2016 aufgelöst. Einen Zusammenhang mit den aktuellen Fällen sehe man derzeit nicht, so ein Sprecher.

Brandserie 2015 mit Video Oldenburger Feuerteufel: Belohnung ausgesetzt Sieben Autos haben Unbekannte in Oldenburg bereits angezündet. Zuletzt waren auch Menschen in Gefahr. Die Polizei hat nun eine hohe Belohnung für die Ergreifung der Täter ausgesetzt. (21.08.2015) mehr mit Video Drei Nächte - Zwölf brennende Autos in Oldenburg In Oldenburg haben erneut Autos gebrannt - wie schon in den beiden Nächten zuvor. Die Polizei hat eine Sonderermittlungsgruppe eingerichtet. (11.07.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.10.2017 | 12:00 Uhr